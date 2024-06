Így juthat tovább a magyar válogatott: kis győzelem is elég lehet Skócia ellen

Szombat este véget ért az Eb csoportkörének teljes második fordulója, ami után csupán két nulla pontos válogatott van a 24-ből: a már biztosan kiesett Lengyelország és a még így is továbbjutásban reménykedő magyar válogatott. Ha semmi mást nem tudnánk az Eb-ről, csak ezt az egy tényt, csalódásként festhetnénk le csapatának eddigi szereplését annak fényében, hogy tavaly veretlenül és csoportgyőztesként jutott ki a tornára, tavalyelőtt pedig a Nemzetek Ligájában tétmeccseken győzte le Németországot és Angliát.

Két meccs után nulla ponttal áll a magyar válogatott. Fotó: MTI/Illyés Tibor

– Nagy a nyomás, de mi tettük magasra a lécet, és nekünk is kell ennek megfelelni – jelezte a magyar válogatott védője a skótok elleni meccset felvezető sajtótájékoztatón Stuttgartban. – Szeretnénk három pontot szerezni, akkor már kimondhatnánk, hogy többet értünk el, mint az előző Eb-n, amikor csak két pontunk volt.

Az említett 2021-es tornán a franciák és a németek elleni iksszel jött össze az a két pont, mindkettő nagy bravúr volt, utóbbi még úgyis, hogy percekkel a vége előtt még vezettünk és továbbjutásra álltunk. Az előző Eb halálcsoportjából (még Portugália volt ott) senki sem várta a nyolcaddöntőbe a Rossi-csapatot, most viszont igen. A Svájc elleni 3-1-es vereség a nyitányon csalódást keltő volt, a németek elleni 2-0-s fiaskónál pedig a játékvezető vitatható ítéletei elvitték a hangsúlyt arról, hogy tulajdonképpen az is egy sima vereség volt, bár kétségkívül jobb teljesítményt nyújtott a csapat.

Így juthat még tovább a magyar válogatott

Rossi szerint az első két mérkőzés döntő pillanataiban nem volt szerencsénk, de abban a tekintetben mégis szerencsések vagyunk, hogy a két meccsen elért nulla pont ellenére is továbbjuthatunk még. A többi csoportban ugyanis kedvező eredmények születtek, így három ponttal és negatív gólkülönbséggel is jó esély lehet a nyolcaddöntőbe jutásra.

Mindennek az alapja természetesen Skócia legyőzése, de arról már nincs szó, hogy feltétlenül gólkülönbséget is kell javítani. A hat csoport négy legjobb harmadik helyezettje is továbbjut még, mi erre pályázunk. Korábban csak egyszer volt olyan, hogy egy válogatott három ponttal és negatív gólkülönbséggel továbbjutott, de 2021-ben Ukrajnának is csak -1 volt a gólkülönbsége. A magyar válogatotté jelenleg -4, tehát egy szűk győzelem Skócia ellen nem javítana ezen sokat. Mégis „aranyat” érhet.

Leginkább a B és a C csoportban bízhatunk, ott lehet két olyan harmadik helyezett is, amelynek nem lesz három pontja, így a mienk ennyivel is továbbjuthatnának.

A B-ben két meccs után Albánia és Horvátország egy-egy ponttal áll, de az utolsó körben Spanyolországgal és Olaszországgal találkoznak. Mindkét esetben meglepetés lenne a győzelmük, így ha nem dől meg a papírforma, két pontnál több nem lenne a számlájukon. A C-ben Szlovéniának jelenleg két pontja van, de Anglia ellen játszik még, így jó esély van rá, hogy nem lesz neki több. Itt még Dánia–Szerbia meccset rendeznek, de azon a találkozón bármilyen eredmény születhet, ha a szlovénok tényleg kikapnak Angliától, mert akkor a csoport harmadik helyezettjének biztosan csak két pontja lesz.

És ezzel máris lenne két csoportharmadik, amelynél jobb lenne a három pontjával a magyar válogatott. Vannak még más csoportok is, de felesleges ebbe tovább belebonyolódni.

Marco Rossi: Nincs más választásunk, csak a győzelem

– Látva az eredményeinket, nulla pont két meccsen, nincs más alternatívánk, csak a győzelem – jelentette ki Marco Rossi is a skótok elleni meccs előtt. A szövetségi kapitány azt is elárulta, hogy az edzést kihagyó állapota miatt nem aggódik, csupán frissítés céljából változtathat egy-két helyen a kezdőcsapaton. Nem lenne meglepetés, ha a sérüléséből felépült, az Eb-n eddig nem játszó, a brit focit jól ismerő Callum Styles lehetőséget kapna.

Szoboszlai Dominik nem edzett, de Skócia ellen sok múlhat rajta. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Skócia a legutóbbi tizenegy meccséből csak egyet nyert meg, azt is Gibraltár ellen, mégis felszabadultabban készülhet a magyarok elleni meccsre. Habár a németektől 5-1-re kikapott, utána Svájc ellen (1-1) pontot szerzett, így bár a továbbjutáshoz neki is kell a győzelem az utolsó meccsen, ez esetben már nem kellene számolgatnia, a négy pont biztosan elég lenne. Skócia még sosem élte túl a csoportkört egy világversenyen sem, tehát történelmi siker kapujában áll.

– Szervezett csapat jó edzővel, veszélyesek a labdával, tehetséges játékosaik vannak – dicsérte a magyar válogatottat Steve Clarke szövetségi kapitány. – Bízom benne, hogy vissza tudjuk őket fogni. Két hasonló csapat, hasonló felállás és rendszer, reméljük, hogy a mienk egy picivel jobb, mint az övéké.

Hamarosan minden kiderül.

Európa-bajnokság, A-csoport, 3. forduló:

Vasárnap: Skócia–Magyarország 21.00, Svájc–Németország 21.00

A csoport állása: 1. Németország 6 pont, 2. Svájc 4, 3. Skócia 1, 4. Magyarország 0.

A Magyar Nemzet kiküldött tudósítója jelenti Stuttgartból.