A német válogatott egyik alapemberét elkülönítették társaitól

A német labdarúgó-válogatott a legutóbbi két világbajnokságon a csoportkörben ragadt, s a 2021-ben megrendezett Eb-n is épphogy bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol aztán sima vereséget szenvedett Anglia ellen. Idén a hazai foci Eb új lehetőséget, de egyben nagy nyomást is jelent a németeknek, amely a magyar válogatott ellen is játszik majd a csoportkörben. A német válogatott edzésén Julian Nagelsmann szövetségi kapitány segítője, Sandro Wagner akadályozta meg, hogy Niclas Füllkrug és összeverekedjen.

Julian Nagelsmann a kapuskérdés után újabb problémával szembesült (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Federico Gambarini)

Füllkrug néhány napja még dicsérte Rüdiger hozzáállását, vezérként jellemezte, igaz, hozzátette azt is, hogy talán kissé túl agresszív. Nos, Rüdiger az utóbbit bizonyította, többször odapakolt Füllkrugnak az edzésen, majd a földre rántotta a támadót, akinél ekkor szakadt el a cérna.

Füllkrug szitkozódva támadt a Real Madrid védőjére. Csak a segédedző, Sandro Wagner közbelépésén múlt, hogy a lökdösődés nem fajult verekedésig.

Rüdiger a balhé után a többiektől külön folytatta edzést, de előtte még volt ideje arra, hogy gúnyosan megtapsolja Füllkrugot.

Mit érhet el a német válogatott a foci Eb-n?

Rendkívül széles a skála az elvárásokat tekintve, de hazai pályán garantált a nyomás. A német válogatott tavaly pocsékul szerepelt, Hansi Flick helyét át is vette Julian Nagelsmann a kispadon. Vele elindult felfelé a Nationalelf, de a feszültségek továbbra is érezhetők a keretben. Nagelsmann a kapuskérdést igyekezett rövidre zárni, most adott az újabb feladat.