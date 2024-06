Novak Djokovics utódja ellen Marozsán Fábián elkövette a nagy hibát

Nincs megállás a teniszéletben, épphogy véget ért a Roland Garros, már Wimbledon van a fókuszban, amely a rövid füves pályás szezon csúcspontja lesz. Marozsán Fábián első füves tétmeccsét a stuttgarti ATP 250-es tornán vívta Hamad Medjedovics ellen. Bár a ranglistán Marozsán majdnem száz hellyel megelőzi a szerbet, ez csalóka, mert a Novak Djokovics utódjának kikiáltott junior világbajnok betegség és sérülés miatt az év első hónapjait kihagyta.

A szerbek abban bíznak, hogy a Marozsán Fábiánt legyőző Hamad Medjedovics lesz Novak Djokovics utódja (Fotó: Getty Images/Mike Hewitt)

Füves pályán például tavaly Hamad Medjedovics feljutott a selejtezőből a wimbledoni főtáblára, ugyanez Marozsánnak csak szerencsés vesztesként sikerült. Azóta Marozsán rengeteget lépett előre a rangsorban, így nem kell majd a füves pályás Grand Slam-tornán a selejtezővel bajlódnia.

Marozsán Fábián szettelőnyről kapott ki az új Novak Djokovics ellen

Medjedovics ellen Marozsán jól kezdett, az első játszmát tie breakben megnyerte, utána viszont a húszéves szerb átvette az irányítást, s végül 6:7, 6:1, 6:4-es sikerrel Medjedovics jutott a második fordulóba.

– Az első szettben nem volt rossz a színvonal, nagyon örültem neki, hogy jöttek az adogatásaim, és sikerült a rövidítést megnyertem.

Van azonban egyetlen dolog, amit tilos rosszul csinálni füvön: nem szabad gyengén szerválni.

Ezúttal viszont rontottam néhányszor, a második játszmától másfél szetten keresztül gyengébbek voltak az adogatásaim és ez megbosszulta magát. Utána megint javultam, de már késő volt, nem tudtam visszabrékelni Medjedovicsot, pedig nekem is volt rá lehetőségem, hogy elvegyem az adogatását – összegzett a magyar játékos, akinek összesen hét bréklabdája volt a meccsen, ezek közül kettő akkor, amikor a szerb a meccsért adogatott, de egyikkel sem tudott élni.

Medjedovics nagyon jól adogatott, huszonöt ászt ütött a meccsen.

Hogyan tovább, Marozsán Fábián?

A nagyszerűen sikerült amerikai kemény pályás mesterversenyek óta Marozsán formája visszaesett, hat tornán vett részt, de csak három meccset tudott nyerni. A kézfájdalma továbbra sem javul, de Marozsán Fábián nem fogta erre a vereséget.

A magyar teniszező a jövő héten is Németországban, a hallei ATP 500-as tornán szerepel, és természetesen ott lesz Wimbledonban is, ahogy immár az is hivatalossá vált, hogy a párizsi olimpia mezőnyének is tagja lehet.