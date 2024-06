Két magyar teniszező szinte biztosan ott lehet az olimpián

A nemzetközi szövetség, (ITF) június 12., szerdáig értesíti az érintett nemzeteket az egyéni indulásról, ezt követően egy hét áll az érintettek rendelkezésére, hogy visszaigazolják a részvételt. Ekkor lehet hivatalosan nevezni a párosra is, Marozsán Fábiánnak és Fucsovics Mártonnak is jó esélye van párosban is elindulni. Az ITF július 4-én, Wimbledonban jelenti be a végső listát a 172 sportoló nevével. Az olimpiai torna sorsolása július 25-én lesz, míg mérkőzéseket július 27. és augusztus 4. között rendezik meg.