Djokovics utódai összecsapnak, ez a párharc a tenisz jövője

Carlos Alcaraz a Roland Garros első fordulója után még arról beszélt, hogy nem meri teljes erővel megütni a tenyereseket. Jannik Sinner több meccse után is felhívta rá a figyelmet, hogy még nincs százszázalékos erőállapotban. A salakpályás Grand Slam-torna előtt úgy tűnt, Alcaraz és Sinner sérülése esélyt ad az ellenfeleknek, mégis mindketten magabiztosan jutottak el az elődöntőig, csupán egy-egy játszmát elveszítve. Miközben Novak Djokovics visszalépett a tornától, úgy tűnik, Alcaraz és Sinner abból a szempontból is a szerb nyomába lépett, hogy sérüléssel küzdve is kihozzák magukból a maximumot a Grand Slam-tornákon.

Jannik Sinner a Roland Garros után átveszi Novak Djokovics első helyét a világranglistán. Fotó: ATP Tour/Peter Staples

Alcaraz egyáltalán nem került bajba a tornán, az, hogy a második fordulóban 2-0-s előnyben elveszített egy játszmát a holland selejtezős Jesper de Jong ellen, semmiképpen sem jelentette, hogy akár csak megérintette volna a kiesés szele. Sinner a nyolcaddöntőben nagyon simán, kis híján 6:0-val került szetthátrányba Corentin Moutet ellen, de aztán alkalmazkodott a francia egyedi stílusához, és négy játszmában továbbjutott.

A negyeddöntőben pedig top 10-es ellenféllel szemben mindketten játszmaveszteség nélkül nyertek. Alcaraz ezzel megőrizte a tökéletes mérlegét Sztefanosz Cicipasz ellen (6-0).