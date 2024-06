Spanyolország nincs tekintettel a magyar válogatott érdekére

Unai Simón – Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella – Fabián Ruiz – Yamal, Morata, N. Williams. Így állt fel a spanyol válogatott a második fordulóban az Olaszország ellen 1-0-ra megnyert mérkőzésen.

Raya – Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo – Zubimendi, Merino – Ferran Torres, Olmo, Oyarzabal – Joselu. Ez a spanyol kezdő az Albánia elleni hétfő esti meccsen.

Aymeric Laporte (Fotó: AFP)

Egyetlen ember maradt benn tehát a kezdőtizenegyben: Aymeric Laporte, a szaúdi al-Nasszr középhátvédje.

Érthető Luis de la Fuente szövetségi kapitány döntése, hiszen a spanyolok a harmadik forduló eredményeitől függetlenül biztosan csoportelsők. Tehát miért hajtanának, ráadásul a sárga lapokkal is vigyázni kell. Persze normális esetben nem csupán a spanyol B, hanem még a C, D is jobb Albániánál. Kérdés, hogy a pályára lépők ezt akarják-e igazolni.

Persze nem árt vigyázni. Másfél éve, a katari vb-n hasonló helyzetben, már biztos továbbjutóként a harmadik fordulóban Brazília Kameruntól 1-0-ra, Portugália pedig Dél-Koreától 2-1-re kapott ki, ami után a negyeddöntőben mindkét csapat kiesett.