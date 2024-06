Riadalmat okozott Szoboszlai a válogatott edzésén + videó

Szerda este a csendes németországi kisváros, Weiler im Allgäu lakói megleshették, miként zajlik az utolsó edzések egyike egy, az Európa-bajnokságra készülő válogatottnál. csapatának tréningjére hatszázan látogattak ki, többségében magyarok, de a helyiek is kíváncsiak voltak a mieinkre. Ahogy általában, volt a figyelem középpontjában, aki akaratlanul is ráijesztett a szurkolókra. Az Origó beszámolója szerint ugyanis míg a társai sportcipőt húztak, addig a Liverpool középpályása papucsban jelent meg a pályán. De csak rövid ideig tartott a riadalom, mert idővel a csapatkapitány is csukát váltott, és a többiekkel készült a Svájc elleni szombati Eb-mérkőzésre.

Ez a keret sérültjére, Loic Negóra nem volt igaz, ő a válogatott erőnléti edzőjével teljesítette a tréninget.

Az edzés után közös fotókra is kaphatók voltak a játékosok, illetve megállás nélkül osztogatták az autogramokat. Szoboszlai állta a sarat, mindenkihez volt egy jó szava, senkit nem hagyott faképnél, aki rá volt kíváncsi. Külön érdekesség, hogy láthatóan a magyar válogatott csapatkapitánya mellett van egy kirendelt biztonsági ember.

A nyilvános edzés legjobb pillanatai: