Világbajnokunk nélkül mit tud a csapat? – ez most a nagy kérdés

A Magyar Vívószövetség hivatalosan még nem hirdette ki, kik utazhatnak az olimpiára, de azok esetében, akik névre szóló egyéni kvótát szereztek a világranglistáról, nincs kérdés, és három ilyen versenyzőnk van: a tőröző Dósa Dániel és Pásztor Flóra, valamint a párbajtőröző Muhari Eszter. Ez egyszersmind azt is jelenti, hogy az ötkarikás játékokon férfi- és női tőrben, valamint női párbajtőrben a csapatversenyben nem leszünk érdekeltek. Férfi- és női kardcsapatunk, valamint a férfi párbajtőrözők viszont megszerezték a csapatkvótát, ami négy-négy pengeforgató automatikus indítását is jelenti, s hárman majd egyéniben is megméretik magukat. Lényeges, hogy az olimpián csapatban a tartalékok csak akkor kaphatnak érmet, ha be is cserélik őket az alapvetően háromfős csapatokba.

Világbajnok női kardcsapatunk: Szűcs Luca, Márton Anna, Battai Sugár Katinka és Pusztai Liza Fotó: MTI/Illyés Tibor

Férfipárbajtőrben az Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, négyes megkérdőjelezhetetlen, a nőknél pedig Gárdos Gábor szakági vezetőedző pedig már jelezte, hogy a Battai Sugár, Márton Anna, Pusztai Liza, Szűcs Luca négyes utazását terjeszti elő, és ők indulnak most az Eb-n is. Logikusnak tetszik, hiszen ez a négyes a regnáló, 2023 világbajnok csapat. Ám tegyük hozzá, hogy az együttes 2022-ben is megnyerte a vb-t, és abban Katona Renáta is benne volt, a tokiói olimpián egyéniben negyedik helyezett Márton Anna pedig nem.

A sérült Szatmári András helyére Rabb Krisztián került

Férfikardban van egy nagy kérdőjel, dacára annak, hogy a Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári András, négyes hosszú ideje megbonthatatlan, már a 2014-es kazanyi vb-n is ebben az összeállításban lett bronzérmes. Miként a tokiói olimpián is, tavaly pedig megnyerte a milánói vb-t. Ám a 22 éves, ifjúsági olimpiai bajnok Rabb Krisztián ott dörömböl a válogatott kapuján, és májusban úgy lett ezüstérmes a magyar bajnokságon, hogy az elődöntőben legyőzte a háromszoros egyéni olimpiai bajnok Szilágyit.

– A magyar férfikardcsapat tagjának lenni különleges dolog, én folyamatosan készen állok, és úgy érzem, a legutóbbi madridi világkupán is hozzá tudtam tenni a csapat sikeréhez, amikor a lehetőséget megkaptam. A közeljövőben pedig lesznek még olyan állomások, ahol szintén tudok bizonyítani. Tudom, hogy az olimpiai csapat összeállítása nagyon összetett, nem egyszerű döntés, de úgy gondolom, ha az idei szezont nézzük, akkor a magam részéről megtettem mindent, amit tudtam a bekerülésért – mondta az ob után Rabb Krisztián klubja, a Vasas honlapján.

Az ob-n a 2017-es egyéni világbajnok Szatmári András bokasérülése miatt nem lépett pástra, előtte a madridi vk-n sem, még most sem hadra fogható, így helyette Rabb Krisztián indul az Eb-n. Aki így lehetőséget kap a bizonyításra egyéniben és csapatban is. (Madridban csapatunk bronzérmes lett.)

Boczkó Gábor: A Párizsban szereplő három csapatunk éremre esélyes

S bár az olimpia van a fókuszban, természetesen az Eb-t azok sem veszik félvállról, akik már biztos párizsi indulók.

– A várakozások mindig magasabbak, mint a realitás. Tavaly egyéniben egy, míg a csapatversenyeken három érmet nyertünk. Bízom benne, hogy egy-két érmet most is sikerül szerezni. A Párizsban szereplő három csapatunk éremre esélyes, az ő feladatuk, hogy tovább erősítsék a helyüket a ranglistán, hogy könnyebb helyzetük legyen az olimpián – nyilatkozta Boczkó Gábor szövetségi kapitány.

Tavaly a magyar csapat a kardozó Szatmári András második helyével egy érmet nyert a plovidivi egyéni Eb-n. A krakkói központú Európa Játékokon, ami vívásban a csapat Eb volt, férfi-párbajtőregyüttesünk arany-, a női párbajtőrcsapat ezüst-, a női kardcsapat bronzérmes lett.

A magyar Eb-csapat:

férfiak:

kard: Decsi Tamás (KVSE), Gémesi Csanád (MATE-GEAC), Rabb Krisztián (Vasas), Szilágyi Áron (Vasas)

párbajtőr: Andrásfi Tibor (BVSC), Koch Máté (Vasas), Nagy Dávid (Vasas), Siklósi Gergely (Honvéd)

tőr: Dósa Dániel (Törekvés), Mihályi Andor (Ludovika), Szemes Gergő (FTC), Németh András (Honvéd, csak egyéni), Tóth Gergely (FTC, csak csapat)

nők:

kard: Battai Sugár (DEAC), Márton Anna (BVSC), Pusztai Liza (BVSC), Szűcs Luca (BVSC)

párbajtőr: Dékány Kinga (BVSC), Gnám Tamara (Tatabánya), Muhari Eszter (Tatabánya), Nagy Blanka (Debreceni SI)

tőr: Kondricz Kata (Honvéd), Lupkovics Dóra (Honvéd), Mohamed Aida (UTE), Pásztor Flóra (Törekvés)

Az Eb-program:

június 18., kedd – női párbajtőr, férfi tőr egyéni

június 19., szerda – női tőr, férfi kard egyéni

június 20., csütörtök – férfi párbajtőr, női kard egyéni

június 21., péntek – női párbajtőr, férfi tőr csapatverseny

június 22., szombat – férfi párbajtőr, női kard csapatverseny

június 23., vasárnap – női tőr, férfi kard csapatverseny