„Fontos, hogy az Újpest feljöjjön a Fradi és a Puskás mellé” – ezt jósolta az ellenfél edzője a lilákról + videó

Az MTK Budapest zalaegerszegi, valamint a Nyíregyháza ETO FC Győr elleni, pénteki sikerét követően vasárnap Újpest–Puskás Akadémia és Diósgyőr–Paks, valamint Kecskemét–Fehérvár mérkőzéseket rendeztek az NB I-ben. Győzni egyedül a Puskás tudott, a másik két mérkőzésen megosztoztak a pontokon a felek, Miskolcon 2-2, Kecskeméten 0-0 lett a vége.

Kovács Mátyás, a Fehérvár (fehérben) és Zsótér Donát, a Kecskemét játékosa a bajnokság első fordulójában lejátszott, 0-0-s eredménnyel zárult kecskeméti bajnokin. Fotó: MTI/Bús Csaba

Mindenkire veszélyes lehet az Újpest

A tulajdonosváltása után megújult, immáron a Fehérvártól átigazolt Bartosz Grzelak vezetőedzővel készülő Újpest otthonában négy perc alatt kialakult a végeredmény: Lamin Colley 56. percben szerzett góljára kettővel később Matija Ljujics válaszolt, a 60. minutumban azonban Colley újabb találata kialakította a 2-1-es végeredményt. A meccs után a felcsútiak trénere, Hornyák Zsolt beszélt a siker hátteréről és az ellenfélről is.

– Az ismeretlenbe érkeztünk, de azért Bartosz Grzelak vezetőedzőt és a stílusát már ismertük, tudtuk, hogy nem fog változtatni azon a rendszeren, amivel sikert tudott aratni Fehérváron. Kilencven százalékban tudtuk, hogy lesz az ellenfél felállása, erre fel tudtunk készülni. Láttuk továbbá a barátságos meccseiket is, a mai technika már nem tud eltitkolni semmit sem, ami egy kicsit hátránya is a focinak – jelentette ki Hornyák Zsolt, akit a csakfoci.hu idézett. – Az első félidőben tapogatózás volt, a félidőben próbáltam megnyugtatni a középpályásainkat, főleg Plseket és Nissilát, kicsit hiányzott az első félidőben a konstruktív labdakihozatal. Nagyon alkalmazkodtunk az ellenfél játékához, több volt a küzdés, mint a kvalitás, majd a második félidőben megváltozott a játékunk. Jobbak voltunk a lepattanó labdákban, többet tudtunk belőlük begyűjteni és gyorsabb kontrát tudtunk vezetni, ami a mi erősségünk. Fontos szerepet játszott Pécsi Ármin, akinek két szép védése is volt, ezeken kívül nem engedtük az ellenfelet helyzetekhez, illetve van egy Lamine Colley-nk, aki már a Fradi és az Újpest mumusává vált, remélem a többi meccseken is ennyi veszélyt fog okozni. A második félidőben a jó csapatmunka miatt tudtunk nyerni, és jobbak is voltunk, de ez érthető, hiszen egy új, megváltozott Újpestet láthattunk. Ha a kollégám helyébe képzelem magam, nem egyszerű egy hónap alatt varázsolni egy új játékstílust.

Az Újpest mindenki számára veszélyes ellenfél lesz a jövőben, kívánom is ezt nekik, nyerjenek, csak ne ellenünk, fontos az NB I-ben, hogy az Újpest feljöjjön a Fradi és mi mellénk. Ma az én csapatom jobb volt, megérdemelten nyertünk.

Colley, a specialista

A vasárnap két gólt szerző Colley 2022 nyarán érkezett meg a Puskáshoz, első idényében három, legutóbb hat alkalommal volt eredményes. Ehhez jön hozzá a vasárnap szerzett kettő találat – érdekesség, hogy a tizenegyből nyolcat az Újpest vagy az FTC ellen ért el. Íme, a vasárnap lejátszott Újpest–Puskás összefoglalója!