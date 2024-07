Magyarrá teszi az Újpestet a Mol, Csank letette a voksát volt csapata mellett

Debrecen, Diósgyőr, Győr, Fehérvár, FTC, Kecskemét, MTK, Nyíregyháza, Paks, Puskás Akadémia, Újpest, Zalaegerszeg – ez a 12 csapat alkotja az NB I-es mezőnyt. A nyíregyháziak, valamint a legutóbbi kiírásban a tabella végén kullogó újpestiek és zalaegerszegiek voltak a legaktívabbak a játékospiacon.

Nem könnyű megítélni, tényleg erősítést jelentenek-e a légiósok

Az NB II bajnoka, a Nyíregyháza amellett, hogy kerete erősségeit megtartotta, hét új játékost üdvözölhet soraiban: hatan végleg, egy fő pedig kölcsönbe érkezett. Két szerb futballista mellett egy NB I-ben már látott játékos, a Kisvárdáról igazolt Jaroslav Navratil, négyen magyar csapatoktól érkeztek. A másodosztályból másodikként feljutott ETO FC Győr eddig két-két játékost igazolt és szerzett meg kölcsönbe – mind külföldiek. Mindez abból a szempontból nem meglepetés, hogy már a feljutás évében is inkább az idegenlégiósokra építettek Győrben. A győ­riek keretében jelen pillanatban 19 olyan labdarúgó van, aki nem Magyarországon született, közülük négyen magyar állampolgárok, hárman szlovákiai magyarok.

– Nem egyszerű megítélni, hogy milyen erősítést jelenthetnek az újonnan igazolt légiósok. Ha egy klub beletrafál, ami nem mindig sikerül, akkor jól járhat, én viszont nem tartom helyesnek azt a vonalat, amikor egy keret nagy része külföldiekből áll. A magyar futball érdekét nem ez szolgálja, főként, hogy az NB II mezőnyét is 16 csapatra csökkentették. Ebben a helyzetben a másodosztályban dolgozó vezetőedzők is inkább kipróbált futballistáknak adnak majd bizalmat, szemben a magyar fiatalokkal – mondta lapunknak a 77 éves mesteredző, a Váccal és a Fradival is magyar bajnok Csank János.

A lapunknak nyilatkozó Csank János 1996-tól 1997-ig volt a nemzeti tizenegy szövetségi kapitánya is. Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Szimpatikus a magyar út

Volt mozgás a tulajdonosváltáson átesett Újpestnél is. A lila-fehérek megszerezték a korábban a Fehérvárnál dolgozó vezetőedzőt, Bartosz Grzelakot, és vele a volt válogatott Bese Barnabást, valamint Gergényi Bencét és Mamoudou Karamokót is. Összesen kilenc név szerepel az érkezői oldalon, közülük hatan magyarok – Újpesten nem titok, hogy a keret felének hazai játékosnak kell lenni. A Fehérvár is a magyaros utat járja, igaz, a Pető Tamás vezetőedző gondjai­ra bízott gárda a hírek szerint részben kényszerűségből hirdetett új korszakot.

– Mindkét csapatot szimpatikusnak tartom, ahogy néztem, az új edző viszi a magyarokat is Fehérvárról Újpestre. Bese és Gergényi sem rossz választás szerintem. Ugyanezt gondolom a Fehérvár esetében is, akiket eddig megszereztek, valóban erősítést jelenthetnek. Kíváncsian várom, mire megy majd ez a két klub, én mindenesetre szurkolok nekik

– jelentette ki Csank, aki a szabolcsi nagyközség, Tarpa utánpótláscsapata mellett tevékenykedik.

A papírforma címvédést ígér

Debrecenben a rutinos védő, Batik Bence erősítés, mellette az egyszeres szerb válogatott jobbhátvéd, Arandjel Sztojkovics is jó vétel lehet több mint 200 szerb első osztályú bajnoki rutinjával. A Diósgyőrhöz heten csatlakoztak, Kecskeméten öt, a színmagyar kerettel készülő Pakson egy magyar futballistát szereztek meg, míg a Puskás Akadémia eddig senkit nem jelentett be. Zalaegerszegen átalakul a keret, tíz újonc megszerzését könyvelhették el a zalaiak.

Az MTK esetében három érkezőről és öt kölcsönből visszatérőről számoltak be, míg a Ferencvároshoz a már korábban megszerzett Gruber Zsombor mellett két brazil, egy ghánai és egy belga légiós csatlakozott.

– A Fradi az Fradi, nem is számolnám bele a bajnokságba, hiszen aki ekkora pénzfölénnyel és ilyen játékoskerettel rendelkezik, azzal nem lehet fölvenni a versenyt. Az ellenfelek néha megnehezíthetik a dolgát, de nem kérdés, a papírforma szerint újra bajnok lesz a Ferencváros – vélekedett Csank János.