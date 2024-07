Forró fehérvári nyár: összement a mellény, újragombolják a kabátot

„Az egész klubra nézve észszerűsítjük a működést, hiszen alacsonyabb költségvetésből fogunk gazdálkodni, mint eddig – ezeket a változtatásokat már korábban el kellett volna kezdenünk. A tavaszi szezonban látott eredményeink és a Mol távozása ezt a folyamatot felgyorsították, az NB I-en belül a Vidi sajnos más polcra került az eddigiekhez képest, ezt most már egyértelműen kijelenthetjük. De a változás egyben új lehetőségeket is kínál. A felnőttcsapatban az eddiginél több fiatal magyar játékosnak szeretnénk bizonyítási lehetőséget adni, és az utánpótlásunk működését is racionalizáljuk.”

Tavasszal jól szerepelt a Fehérvár a bajnokságban Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Ezt egy éve nyilatkozta a klub honlapjának Garancsi István, a Fehérvár FC tulajdonosa, miután a csapat a sors kegyelméből éppen hogy csak benn maradt az élvonalban. Hála az interjút akkor szemléző portáloknak, idézhetjük a szavait, mert a klub honlapján már nem fellelhető. Beszélt arról is, hogy mostantól nem a bajnoki cím vagy a dobogó a cél, hanem a biztos benn maradás, és arról is, hogy a város önkormányzatával is szorosabb együttműködésre lenne szükség. Ami az eredményességet illeti, Garancsi István borúlátónak bizonyult, a Vidi ugyanis a negyedik helyen zárta a bajnokságot, és versenyben volt a dobogóért.

Több száz milliótól esett el a klub

Most mégsem úgy tűnik, mintha minden rendben lenne a klubnál, másként fogalmazva: mintha az egy éve megfogalmazott szándékot most követnék igazi tettek. A több fiatal magyar játékos bizonyítási lehetősége egész biztosan nem valósult meg, hiszen

a 2023–2024-es bajnokságban a tizenkettes mezőnyből mindössze két klub nem teljesítette az úgynevezett fiatalszabályban megszabott feltételeket az MLSZ-től érkező pénzügyi támogatáshoz: a bajnok Ferencváros és a Fehérvár FC. Utóbbi utcahosszal lett utolsó, a szükséges 1485 helyett mindössze 892 percet adott 2003-ban vagy annál később született futballistának – csak az összehasonlítás kedvéért: az élen végzett Debrecennél ez a szám 3232 –, ezzel a Vidi 325 millió forinttól esett el.

Azaz súlyos a negyedik hely ára. Bartosz Grzelak vezetőedző tavaly március közepén 2025. június 30-ig szóló szerződést írt alá Székesfehérvárra, és információink szerint a bajnoki helyezés nem szolgált mentségként arra, hogy a klub százmilliókhoz nem juthat hozzá. A menesztése viszont nagyon drága lett volna, hiszen egy teljes évi pénzére igényt tarthatna, és a Vidinek nagyon jól jöhetett, hogy Újpesten a korábbi főszponzora, a Mol lett a tulajdonos, amellyel a kapcsolat a tavalyi szakítás ellenére sem romlott meg. Azzal, hogy a Mol lényegében átvette a svéd edzőt, komoly segítséget nyújtott a fehérváriaknak, mondhatni, megszabadította őket tőle, ők pedig kinevezhették az utódot, Pető Tamást.

Bartosz Grzelakot hidegen hagyta a fiatalszabály Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Azt nem tudni, hogy ennek a történetnek mennyire része az, hogy a futballt tekintve ezen a nyáron forgalmas a Fehérvárról Újpestre vezető út, hiszen olyan játékosok már megtették, mint Bese Barnabás és Gergényi Bence, de a hírek szerint ezt tapossa éppen az Európa-bajnokság után még pihenő válogatott Fiola Attila is. Nem tudhatjuk, hogy ez a négy ügy mennyire és hogyan függ össze egymással, ha összefügg egyáltalán, mert nálunk az ilyen transzferek háttere nem nyilvános, beleértve az átigazolási összegeket is.

Fizetési maximum a megszorítás jegyében

Az viszont biztos, hogy eddigi meghatározó labdarúgók folytatják másutt a pályafutásukat, köztük a tizennégyszeres válogatott, a Ferencvárossal korábban ötször bajnokságot nyert Sigér Dávid is. Ő július 5-én nyilatkozott a Magyar Nemzetnek, és elmondta, nagyszerűen érezte magát Székesfehérvárott, és már azon gondolkodott, hogy feladva az ingázást, odaköltözik Budapestről. Majd így folytatta:

…amikor elérkeztünk a szezon végéhez, bizonyos információk hatására kezdtem úgy érezni, hogy hiába voltam stabil tagja a kezdőcsapatnak, akkor sem feltétlenül szabad kész tényként kezelnem, hogy a Fehérvárral szerződést hosszabbítunk. Ezek után elmentünk szünetre, sok volt a kérdőjel, és érdemlegesen nem igazán tudtunk a közös folytatásról tárgyalni. Közben teltek a hetek, és biztossá vált, hogy csapatot kell keresnem, mert Fehérváron nagyon bizonytalanná vált számomra a folytatás.

Konkrétumokat nem árult el, ám a szavai is azt sejtetik, hogy valami nem megy rendben a Vidinél, illetve ha mégis, akkor most zajlik az, amiről a tulajdonos tavaly beszélt. A Magyar Nemzet úgy tudja, a megszorítások jegyében tízezer eurónál nagyobb havi fizetésre senki sem számíthat a keretben, annyira is csak kevesen, márpedig erre Magyarországon több helyen, vagy Sigér Dávid esetében a romániai Sepsinél nem gond ráígérni. Az mindenesetre aligha véletlen, hogy a távozók helyére eddig zömmel csak szabadon igazolható vagy kölcsönből visszatért labdarúgók érkeztek, az egyetlen kivétel a Puskás Akadémiától végleg megszerzett kapus, Tóth Balázs.

Sigér Dávid még a Fehérvár FC játékosaként Fotó: fehervarfc.hu

Ami pedig az önkormányzatot illeti, egyes információk szerint a tulajdonos szívesen átadná a klubot a városnak. Megkerestük a városházát, ahonnan ezt a választ kaptuk: „A Fehérvár FC jövőjével, a tulajdonos szándékaival vagy a csapat játékoskeretével kapcsolatban a klub tulajdonosa tud nyilatkozni és vezetői tudnak tájékoztatást adni.” Természetesen ettől függetlenül megkerestük a Fehérvár FC-t is, amely tömören csak azt felelte, hogy nem kívánja kommentálni az értesülést. Élhetnénk a közhellyel, hogy a hallgatás beleegyezés, de ezt majd a jövő dönti el, gondoljon mindenki, amit akar, mint ahogyan azt is csak találgathatjuk, hogy éppen melyik fél térfelén pattog a labda.

Talán jót tesz a nézőszámnak

A Fehérvár FC jövőjéről jóslásokba bocsátkozni értelmetlen lenne, különösen a magyar élvonalat ismerve, az azonban több mint valószínű, hogy a következő idényben már tényleg nem lesz ott az éremesélyesek között. Érdekesség, hogy néhány régebbi futballistával beszélve kiderült, ezt sokan most nem is bánnák. Egyöntetűen azt mondták, eddig nem voltak kíváncsiak a túlfizetett zsoldosok gyülekezetére és gyenge teljesítményére, ám ha valóban sok magyar fiatal alkotná a csapatot, akár ki is mennek a stadionba szurkolni nekik.