Narancssárga nyakkendőben

Totális kudarc – így jellemezte több ellenzéki újságíró Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő washingtoni találkozóját. Az érvelés egyik fő vonulata volt, hogy nem sikerült a kettős adóztatás rendszerét feloldani, „erről még csak szó sem esett a tárgyaláson”, ezért tulajdonképpen az egész esemény kuka, minden más pedig csak porhintés, tündérpor.

Mint ismert, tavaly januárban a gyakorlatban is hatályon kívül helyezték az 1979-ben kötött magyar–amerikai kettős adóztatást kizáró egyezményt, miután azt a Joe Biden-adminisztráció 2022-ben egyoldalúan felmondta. Az Economx egyik ezzel kapcsolatos cikkében az NKE egyik docensétől idéz: „Senki ne gondolja azt, hogy ez valamilyen távoli, multikra vonatkozó megállapodás. Alapvetően hátrányba kerül az, aki például Apple-részvényt vásárol, és azon nyereséget ér el, hiszen lehet, hogy kétszer kell adóznia utána. Ez egy rendkívül sajnálatos dolog, és az Egyesült Államokban sem értik, ez hogy következett be. Azt gondolom, ki kell emelni, hogy a gazdasági kapcsolatok esetében nem mindig volt barátságos a viszony, mármint ami a legfelső szintű együttműködést és a politikát illeti”.

A kettős adóztatás rendszere tehát valóban egy fontos kérdés és rendezésre vár, ugyanakkor a pénteki találkozó céljai között volt azért még néhány, Magyarország számára kiemelten fontos ügy. Abba kapaszkodni tehát, illetve habzó szájjal lobogtatni annak tényét, hogy ha erről nem állapodtak meg a felek, akkor a találkozó egésze kudarc, erős túlzás. Azt sem igazán értem, hogy amikor erről az eseményről beszélünk, miért tartja bárki mérvadónak akár a Politico, akár a BBC, akár a 444 információit, akik ködös fehér házi forrásokra hivatkoznak.

Ezzel szemben áll Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, aki első kézből hallotta és tárgyalta végig a pénteki napot – nála ki lehet hitelesebb forrás a megállapodások tartalmáról?

És ha már a feddhetetlen BBC, néhány napja látott napvilágot a sajtóban a hír, hogy egy kiszivárgott belső jelentés szerint a brit közszolgálati médiaszolgáltató durván manipulálta Donald Trump egyik beszédének felvételét, hogy úgy tűnjön, mintha az amerikai elnök erőszakra buzdította volna a támogatóit a 2021-es Capitolium elleni ostrom idején.