Chema döntött: Mikler Roland kimaradt az olimpiai keretből

Ahogy a hölgyek esetében, úgy a férfiaknál is történt vezéráldozat, amikor Chema Rodríguez, a magyar férfi-kézilabdaválogatott szövetségi kapitánya kihirdette a párizsi olimpiára utazó 17 fős keretét. Az előzetes névsorból a balszélső Krakovszki Bence, a jobbszélső Krakovszki Zsolt és a beálló Szöllősi Szabolcs nem került be az utazók közé.

Chema Rodríguez a kapusposzton a fiatalok mellett döntött Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Ugyanakkor a pályafutása utolsó olimpiájára készülő Mikler Roland is kimaradt a 17 fős keretből, ám ő legalább az irányító Hanusz Egonnal és a jobbszélső Rodríguez Pedróval tartalékként került nevezésre. Ez pedig azt jelenti, hogy ők hárman ugyan nem költöznek be az olimpiai faluba, de ott lesznek Párizsban, és szükség esetén bármelyiküket becserélheti a kapitány.

A női kerethez hasonlóan a férfiaknál is spórolt a szélsők esetében Chema, ugyanis a férficsapatunk mindkét szélén egy játékos vállán lesz majd a teher, ugyanakkor irányítóban, beállóban és balátlövőben három opciója is lesz a kapitánynak.

A kapitány köszönetet mondott a kimaradóknak

„Nagyon nehéz döntés volt a keretszűkítés, hiszen olyan játékosokról kellett dönteni, akik ott voltak az idei Európa-bajnokságon és az olimpiai selejtezőn, és ahogy mondani szoktuk, egy család vagyunk – emelte ki a szövetség honlapján Chema Rodríguez. – Amikor egy kis időre el kell búcsúznod a családod néhány tagjától, az nagyon nehéz pillanat. Minden játékos rendkívül profi módon készül, nagyon köszönöm a munkát annak a három kerettagnak, aki nem jön velünk az olimpiára. Megértették, elfogadták a döntést, emiatt talán még a szokásosnál is büszkébb vagyok a csapatomra. Meg kellett most jelölnünk 14 játékost és három tartalékot is. Jelenleg az a döntés, hogy a három tartalék a kapusok közül Mikler Roland, valamint a jobbszélső Pedro Rodríguez és az irányító Hanusz Egon. Ez a jelenlegi döntés, természetesen ez változhat, hiszen van három cserelehetőségünk az olimpián.”

Az utolsó simítások

A válogatott jövő szombaton Győrben a szlovénok, július 19-én Stuttgartban a németek, 20-án szintén Stuttgartban a japánok ellen játszik felkészülési találkozót. Az olimpiai tornát július 27-én kezdi Egyiptom ellen, majd Argentínával, Norvégiával, a világbajnok Dániával és a címvédő, Európa-bajnok és házigazda Franciaországgal mérkőzik.

A magyar férfi-kézilabdaválogatott olimpiai kerete:

Kapusok: Bartucz László (Mol Tatabánya KC), Palasics Kristóf (La Rioja Logrono, spanyol)

Jobbszélsők: Imre Bence (FTC-Green Collect – július 1-jétől THW Kiel, német)

Jobbátlövők: Ancsin Gábor (Mol Tatabánya KC – július 1-jétől FTC-Green Collect), Ilic Zoran (HSV Hamburg, német)

Irányítók: Lékai Máté (FTC-Green Collect), Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel)

Beállók: Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged), Rosta Miklós (CS Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (MT Melsungen, német)

Balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém KC), Szita Zoltán (OTP Bank-Pick Szeged)

Balszélső: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez