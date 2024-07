Itt a vége, megszűnik a nagy múltú magyar futballklubot működtető cég

Kedd délután véget ért egy fejezet a szombathelyi labdarúgásban. Talán még nem az utolsó, de az biztos, hogy az eddigi profi klubot működtető Szombathelyi Haladás Kft. megszűnt. Erre jutott a 600 millió forintos adóssága miatt a csőd szélére került együttes utolsó taggyűlése, amelyről rövid közlemény jelent meg a klub honlapján.

Ebből kiolvasható, hogy a leköszönő ügyvezetőnek, Szántó Erzsébetnek nincs utódja, így hivatalos képviselet nélkül maradt a cég. Lemondott a felügyelőbizottsági tagságáról a többségi tulajdonos Haladás Marketing Kft. képviselője, Homlok Tibor is és az önkormányzat delegáltja, Unger Richard. Az Illés Akadémia delegáltja már korábban lemondott. Az is egyértelművé vált, hogy a szombathelyi klubnak már nincsen igazolt labdarúgója. Nemrég írtunk arról, hogyan vadászták le a riválisok a csapat játékosait. Eldőlt az is, hogy a Szombathelyi Haladás Kft. visszavonja NB III-as nevezését, írja a VAOL.hu.

Reményt adhat a szombathelyi szurkolóknak, hogy ez akár a Haladás VSE-re vagy az Illés Akadémiára is szállhat. A város polgármestere korábban azt a tervet vázolta fel, hogy a Haladás VSE vármegyei első osztályban induló amatőr csapata jelenthetné a szombathelyi futball jövőjét.

A megszűnő profi Haladás három játékosa igazolt át a HVSE-be, amelynek a célja az NB III-ba feljutás lenne első körben. A helyzet még változhat, ha a kérdéses NB III-as indulási jogot már most megkaphatná az együttes, vagy a Haladás utánpótlásának a bázisát adó Illés Akadémia, amelynek kulcsfontosságú lenne, hogy legyen egy legalább harmadosztályú felnőtt csapat a városban, ahová lehetne irányítani az akadémistákat.

A Haladás korábban 62 idényt töltött az NB I-ben, ennél több vidéki csapatként egyedül a Győrnek (69) jött össze.