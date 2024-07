Teljesen kifosztották a nagy múltú magyar futballklubot

Nagy nehezen be tudta fejezni az elmúlt idényt a folyamatos anyagi gondokkal küszködő Haladás, amely végül a pályán megőrizte az NB II-es tagságát, hiszen a 14. helyen zárta a bajnokságot, amivel papíron bennmaradt a második vonalban. Csakhogy az együttes a tetemes tartozásai és a borzasztó pénzügyi helyzete miatt nem kapott indulás jogot a következő idényre az NB II-be, így az biztos, hogy csak alacsonyabb osztályokban indulhat. Hogy pontosan hol és milyen néven, arról még a mai napig nem született hivatalos döntés, miközben már teljesen kifosztották a Haladás keretét, alig maradt valaki a süllyedő hajón.

Menekülnek a Haladás játékosai a süllyedő hajóról. Fotó: Vas Népe/Unger Tamás

A Transfermarkt összesítése szerint máris 15 labdarúgó hagyta el a szombathelyi csapatot, mindannyian ingyen távozhattak a szerződésük felbontása miatt, hiszen tartozott nekik a klub. A csapat legjobbja, Rácz Barnabás és a volt szövetségi kapitány, Pintér Attila fia, Filip a Vasashoz igazolt, az NB I-et is megjárt Jagodics Márk és a volt fradista Csernik Kornél Tatabányára került, Nyíri Vince a Haladás ősi riválisától, a ZTE-től kapott szerződést, Pálfi Donát a Debrecen, Molnár Rajmund az MTK, Cornel Ene a Honvéd játékosa lett, de a sort még folytathatnánk.

Van három olyan, Szombathelyhez ezer szállal kötődő játékos is, akik hőségesküt tettek szeretett városuk labdarúgása mellett, és a Haladásból a Haladáshoz igazoltak. Azaz a csődbe menő profi futballklubtól, amely eddig az NB II-ben szerepelt, a Haladás VSE sportegyesülethez távoztak, amelynek a vármegyei első osztályban van csapata. Jancsó András, Szakály Attila és Tarján Patrik döntöttek így. A Haladás VSE lehet a szombathelyi futball jövője.

Mi lesz a Haladás sorsa?

Zűrzavaros a helyzet, június végén Szombathely polgármestere, Nemény András igyekezett felvázolni a nehéz helyzetet és a jövőképet a szurkolóknak, azóta nem történt hivatalos bejelentés a hogyan továbbról.

– A Szombathelyi Haladás Kft.-nek van egy NB III-as joga, mellette viszont körülbelül hatszáz0 milliós tartozása, amit senki sem fog kifizetni – mondta Nemény a Vaol.hu tudósítása szerint – Van egy megyei I.-es Haladás VSE, amely a szombathelyi futball identitásának alapja, része, egy érték. Én abban hiszek, hogy ne különálló Haladások legyenek, hanem egy Haladás, még ha szervezetileg különállóak is.

– A terv lényege: a Haladás VSE ősszel elindul a vármegyei I. osztályban, majd az ő jogát decemberben többségi tulajdonosként átveszi az önkormányzat által létrehozott cég. Tehát ekkor már ez a csapat nem a HVSE berkein belül maradna, hanem az ő jogosítványával már az előbb említett, többségi önkormányzati tulajdonú klub lenne. Ebbe az NB II.-s együttesnek korábban adott negyvenmilliós támogatást beletennénk, a cél pedig az, hogy a következő szezonban felkerüljenek az NB III.-ba. És aztán a közeljövőben kell találnunk komoly támogatót is. Én tehát egy utat tudok ajánlani most: újjáalakult cég többségi önkormányzati tulajdonnal. A legnehezebb, amit el kell viselni, hogy a megyei I. osztályban indul a Haladás.

Király és Halmosi külön utakon

Érdekesség, hogy a Vas vármegyei első osztályban szerepel a Haladás élő legendája, a volt válogatottsági rekorder Király Gábor együttese, a Király SE is, amelyben a szombathelyi futball másik sokszoros válogatott, emblematikus alakja, Halmosi Péter is szerepel. A szurkolók részéről most jogos elvárás lehetne az összefogás.

Halmosi korábban így nyilatkozott lapunknak a Haladás sorsáról: – A Haladás egy 104 éves klub, nem szűnhet meg, az kizárt! Valahogy meg kell oldani a problémát, és én szorítok a legjobban azért, hogy a csapat visszaszerezze a régi fényét.