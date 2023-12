Ütött a nagy múltú magyar futballklub utolsó órája?

Ha nem sikerül rendezni a helyzetet, többen is követhetik a példájukat, és az is benne van a pakliban, hogy a BVSC elleni elhalasztott bajnokit már nem is játssza le a Haladás. Amennyiben a klub csődöt jelent, a következő idényben a megyei első osztályból kellene megkezdenie az építkezést.

Az NB I egyik legnagyobb múltú csapata

A Haladás az egyik legnagyobb NB I-es múltú vidéki klub, 62 idényt töltött el az élvonalban, amivel a hetedik helyen áll, csupán a Győr és öt fővárosi együttes (Fradi, Újpest, MTK, Honvéd, Vasas) előzi meg.

– A Haladás egy 104 éves klub, nem szűnhet meg, az kizárt! Valahogy meg kell oldani a problémát, és én szorítok a legjobban azért, hogy a csapat visszaszerezze a régi fényét – nyilatkozta lapunknak korábban Halmosi Péter az ügyben.

A Haladás 17 meccs után a 13. helyen áll az NB II-ben, mindössze három ponttal előzi meg a már kieső helyen álló Tiszakécskét.

Borítókép: Egyre nagyobb bajban a Haladás, már játékosok is távoztak (Fotó: Mirkó István)