Halmosi Péter félti szeretett csapatát: „A Haladás nem szűnhet meg, az kizárt!”

A szombathelyi központú Ugytudjuk.hu írta meg, hogy a Haladás decemberben akár csődbe is mehet, amennyiben az egyesület mögött álló gazdasági társaság nem rendezi az adósságait. A forrás szerint a hónapok óta fizetés nélkül futballozó játékosok feljelenthetik a klubot a Magyar Labdarúgó-szövetségnél, amely ha megállapítja a szerződésszegést, az érintettek szabadon igazolhatóvá válhatnak. A Haladás vezetősége felháborodott közleményben reagált a megjelent hírre, gyakorlatilag cáfolta a megszűnés veszélyét, s tudatta, hogy az alkalmazottakkal egyeztetve dolgoznak a nehézségek megoldásán.

Halmosi Péter a szebb napokat látott Haladás csapatkapitánya is volt, itt éppen a Fradi ellen. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Megkerestük Halmosi Pétert, hogy mondja el a véleményét a kialakult helyzetről. – Amikor ott voltam, elmondtam, mit gondolok – válaszolta a profi futballtól 2020 januárjában visszavonult 35-szörös válogatott középpályás, aki a Haladásból jutott el a nemzeti csapatba. – A távozásom óta hivatalosan semmi sem köt a klubhoz, nem látok bele a dolgokba, persze hallok ezt-azt, hiszen itt élek Szombathelyen, de hát ki vagyok én? Csak a fél életem, a szüleim, a családom köt a Haladáshoz, a klubban nőttem fel. Annyit mondhatok, hogy a bajok nem most kezdődtek, már akkor voltak gondok, amikor még én is a csapat tagja voltam. Akkor el is mondtam, hogy rossz irányba megy a Haladás, de emiatt lázadónak bélyegeztek, és az utolsó fél évemben kitettek az első keretből. Ahogy én látom, azóta csak még rosszabb lett a helyzet.

Halmosi Péter: Közömbössé válnak az emberek

Halmosi 2019 nyarán távozott a Haladástól, miután a klub nem hosszabbította meg a lejárt szerződését. A nagy múltú csapat akkor esett ki az NB I-ből, ahová azóta esélye sem volt visszajutni, sorrendben a 17., a 11., a 6. és a 9. helyen végzett a legutóbbi négy másodosztályú idényben, a jelenlegiben pedig 16 forduló után a 13. helyen áll.

– Lassan négy éve annak, hogy nyilvánosan feltettem a kérdést, hogy lesz ebből kiút, de azóta sem kaptam meg a választ, csak ismételni tudom magam… Hogy lesz ebből kiút? – fogalmazott Halmosi a Haladás sorsáról. – Azt tapasztalom a városban, hogy sokan egyre inkább közömbösek lesznek a klub iránt, sok emberből kiölték a Haladás iránti érdeklődést. De például a ZTE elleni telt házas kupameccs megmutatta, hogy a szurkolók még mindig ott állnának a csapat mögött, ha a megfelelő helyen lenne. A Haladás egy 104 éves klub, nem szűnhet meg, az kizárt! Valahogy meg kell oldani a problémát, és én szorítok a legjobban azért, hogy a csapat visszaszerezze a régi fényét.

Lesznek-e a helyi legendák a Haladás megmentői?

Halmosi Péter 302 NB I-es meccsel a negyedik a Haladás örökranglistáján, az édesapja, az ugyancsak volt válogatott Halmosi Zoltán 306 találkozóval a harmadik. A kötődés a napnál is világosabb, a Premier League-et is megjárt 44 éves középpályás jelenleg a másik Haladás-legenda, Király Gábor klubjában futballozik a megyei bajnokságban. Mi kellene ahhoz, hogy ők siessenek a Haladás megsegítésére?