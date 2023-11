Haláleset is szította a Haladás–ZTE ellentétet, tizenegy év után csapnak össze újra

„Egerszegen tudják azt, hogy bármit csinálnak / Szombathely ma példát mutat sötét zalának / Hogy mi a szurkolás, a labdarúgás / Egy csapat van, csak a Haladás!” Részlet egy szurkolói dalból, amely valószínűleg felcsendül majd a Haladás–ZTE meccsen, de mi itt és most csak a finomabb részét idézzük, mert vannak benne cifrább képek is a fejét fogó rendőrkapitányról, eltévedő denevérekről, sőt még Stevie Wonderről is – utóbbi kettő persze a szokásos „sötét zalázás” részeként jelenik meg.

A volt válogatott Halmosi Péter (jobbra) is sok Haladás–ZTE rangadón futballozott. Fotó: Nemzeti Sport/Unger Tamás

Nem csoda, hogy a két csapat közös múltjáról könyv is íródott, amelynek A nyugat-dunántúli El Clásico címet adták. A helyieknek ez a riválizálás valóban olyan érzelmektől fűtött lehet, mint világszinten a múlt héten rendezett Barcelona–Real Madrid rangadó, de idehaza sokan a nyugat-magyarországi Újpest–Fradi hasonlattal is megelégszenek, ami már csak azért is jobban leírja az ellentétet, mert a szombathelyiek az újpestiekkel, a zalaegerszegiek meg a ferencvárosiakkal szimpatizálnak.

Veretes múltra tekint vissza a nyugati rangadó, a Haladás és a ZTE 1929-ben találkozott tétmérkőzésen először, az igazi versengés pedig akkor kezdődött, amikor a szombathelyiek után a zalaegerszegiek is megerősödtek annyira, hogy feljutottak az élvonalba, ahol ötven éve, azaz 1973-ban rendezték az első egymás elleni rangadójukat. Azt is sejteni lehet, hogy mikor mérgesedett el a viszony a két szurkolótábor között, s csapott át a szokványos szomszédvári rivalizálás gyűlöletbe.

Egy szurkoló életébe került az ellenségeskedés

1986. november 22-én a ZTE–Haladás mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult az NB I-ben, de a „harmadik félidő” tragédiába torkollott. A találkozó után a két tábor egymásnak esett a városban, majd a szombathelyiek a vasútállomásra mentek, hogy hazautazzanak. Már a vonaton ültek a Zaol.hu cikke szerint, amikor meglátták, hogy néhány ZTE-szurkoló arra járt. Leugrottak a szerelvényről, a zalaegerszegiek pedig észlelve a halisták túlerejét, menekülőre fogták. Köztük volt Sinkó Norbert, aki egy busz mögül kilépve rohant át az úton, miközben egy autó elütötte. Súlyos fejsérülést szenvedett, kómába esett, majd négy nappal később elhunyt. Mindössze 17 éves volt.

A két klub több mint harminc évvel később, 2019-ben jutott el odáig, hogy a ZTE és a Haladás ikonikus játékosai és a szurkolók képviselői közösen koszorúzták meg a tragikus sorsú fiú sírját. A szörnyű eset egy időre visszavetette a zalaegerszegi B-közép aktivitását, de a '90-es években újraéledt a lelátói mozgalom, ami felszínre hozta a Haladás elleni gyűlöletet a haláleset egyenes következményeként.

A Haladás NB II-es, de a ZTE is gödörben van

Az elmúlt húsz évben ha teljesen nem is szűnt meg, de szerte az országban visszaszorult a futballpályákhoz kapcsolható erőszak, és a Haladás–ZTE ellentét is sokat puhult. Ebben persze az is közrejátszott, hogy már több mint tizenegy éve nem találkozott egymással a két csapat tétmérkőzésen. Legutóbb 2012. március 17-én az NB I-ben 1-1 volt az eredmény Zalaegerszegen, aztán a ZTE kiesett, majd mire visszajutott az élvonalba, a Haladás süllyedt az NB II-be.

A Zalaegerszeg drukkerei között az áthúzott Haladás-címer is felfedezhető. Fotó: Nemzeti Sport/Unger Tamás

Most is csak a Magyar Kupa sorsolásán múlott, hogy a legjobb 32 között szembekerültek egymással. Papíron idei kupagyőztesként a címvédő ZTE az esélyes, ám Boér Gábor csapata hullámvölgyben van, legutóbbi két bajnokiját elvesztette, és az NB I-es idény harmadánál a kiesés szele csapja meg. Így a másodosztályban szeszélyesen teljesítő (négy győzelem, négy döntetlen, öt vereség), s emiatt csak a 13. helyen álló Haladás sem esélytelen hazai pályán.

– Egy ilyen rangadón bármi megtörténhet, az eredmény megtippelésére nem vállalkoznék, de az biztos, hogy nagyon éles meccs lesz – fogalmazott lapunknak Kenesei Krisztián, aki 2001 és 2003 között a ZTE, 2008 és 2013 között pedig a Haladás csatára volt. Kulcsfigurája volt mindkét klub legjobb idényének az NB I-ben, hiszen 2002-ben a zalaegerszegi bajnokcsapat, 2009-ben pedig az újoncként bronzérmes szombathelyiek házi gólkirálya volt.

Kenesei Krisztián: Olyan ez, mint az Újpest–Fradi

– Olyan ez a párharc, mint az Újpest–Fradi, mindig jó a hangulat, felfokozott a várakozás – tette hozzá a lapunknak szeptemberben nagyinterjút is adó Kenesei. – Emlékszem, hogy 2012-ben, amikor az edző a Haladásnál kitett az első keretből, és a második csapattal kellett edzenem, az NB II-ben játszottunk a ZTE ellen, és annak ellenére, hogy nem az első csapatról volt szó, több ezren jöttek ki a Rohonci úti stadionba.