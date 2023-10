Xavi véleménye nem fog tetszeni a Real Madrid szurkolóinak az El Clásico után

Ilkay Gündogan góljával hamar megszerezte a vezetést a Barcelona, és az első félidőben úgy tűnt, hogy kézben is tartja az El Clásicót. Kétszer is eltalálta a kapufát Xavi csapata, szünet után mégis a Real Madrid javára dőlt el a meccs Jude Bellingham két góljával. A Barcelona edzője nem fogadta jól a vereséget, de egyben önkritikus is volt.

Jude Bellingham volt a Barcelona veszte az El Clásicón. Fotó: EPA/Quique Garcia

– Azt gondolom, hogy hatvan percig domináltuk a meccset, de szükségünk van öt-hat helyzetre, hogy gólt szerezzünk, míg ők háromból lőttek kettőt – nyilatkozta Xavi. – A hatékonyság volt a vesztünk. A végét fájdalmassá tették számunkra, de ha bárki megnézi, hogy kinek kellett volna nyernie, akkor azok mi lettünk volna. Még a döntetlen sem adta volna vissza azt, amit láttunk, mi a győzelemért mentünk. A célunk továbbra is a bajnoki cím, és a harcnak még nincs vége.

Vereségével lépéshátrányba került a Barca, amelynek 24 pontja van, a La Liga élen álló Realnak meg 28, csakúgy, mint a második Gironának 11 forduló után.

– Kiábrándító – mondta az eredményre Marc-André ter Stegen, a Barcelona kapusa. – Jól játszottunk, a Realnak nem volt túl sok helyzete. Bellingham lőtt két gólt, és ezzel megváltoztatta a meccset.

„Szerintem ezt maga Bellingham sem hiszi el”

A Real Madrid részéről érthető okokból felszabadultabb nyilatkozatok születtek, a csapat vezetőedzője, Carlo Ancelotti szerint azonban az első félidőt úgy, ahogy van, el kell felejteniük, az ugyanis nem a királyi gárda színvonala volt.

– Az volt a kulcs, hogy másfajta szemlélettel jöttünk ki a második félidőre, mint az elsőre – emelte ki Ancelotti. – Az elsőben lassúak voltunk, nem voltunk eléggé agresszívak, szünet után viszont épp az ellenkezőjét nyújtottuk. Az első félidőt el kell felejtenünk, nem az igazi arcunkat mutattuk. Szerencsére ezen tudtunk változtatni, ennek köszönhetően nyertünk.