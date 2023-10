Fókuszban a győri, a szombathelyi stadion és a Groupama Aréna

A Magyar Kupa negyedik fordulójának nyitó mérkőzésén a másodosztályban listavezető ETO FC Győr ma este felborítaná a papírformát az NB I-es tabellán ötödik DVSC ellen. Érdekesség, hogy a két csapat az előző szezonban is megmérkőzött egymással a kupában az ETO Parkban: a Debrecen a nyolcaddöntőben csak hosszabbítás után tudott nyerni 2-1-re. Most még szorosabb csatára van kilátás, a győriek kerete ugyanis a nyári szünetben alaposan megerősödött, az NB II-ben a 13. forduló után 29 ponttal vezetik a tabellát (kilenc győzelem, két döntetlen, két vereség), és hazai pályán veretlenek. Legutóbb múlt szombaton hazai pályán 4-0-ra nyertek a Mosonmagyaróvár ellen.

– Nagyon jó játékosokból áll a Debrecen, egy első osztályú élcsapat, de ettől függetlenül a saját játékunkat akarjuk játszani, és azon leszünk, hogy a következő körbe jussunk a kupában. Bármire képesek lehetünk – nyilatkozta a győriek vezetőedzője, Antonio Munoz a Kisalföldnek.

Szerdán nyugat-dunántúli rangadón csap össze Szombathelyen a másodosztályú Haladás és az élvonalbeli ZTE. A nagy riválisok az elmúlt tíz évben rendre elkerülték egymást, tétmeccsen legutóbb 2012 tavaszán találkoztak. Az egerszegiek az NB I. 10. helyén állnak, a Haladás az NB II-ben a 13. Mindkét együttes elvesztette a két legutóbbi mérkőzését, de erre a szerdára ezt most félre kell tenniük.

A Zaol.hu szerint akár hétezer néző is lehet a találkozón, s a vendégszektorba közel nyolcszáz jegyet adtak el, ebben maximalizálták a ZTE-drukkerek számát. Bedi Bence, a ZTE FC játékosa előrevetítette, hogy a hangulatra biztosan nem lesz panasz.

– Az öltözőben természetesen beszéltünk róla, hogy aki nem ismeri ennek a párharcnak történetét, az is képben legyen róla. Tudjuk, hogy sok néző lesz, és mindegy, hogy milyen osztályban szerepel akár az egyik, akár a másik, ez bizony rangadó. A bajnoki szereplést most egy pár napra el kell felejteni, hiszen ez egy másik sorozat – mondta a zalaiak középpályása.

Az FTC a Puskás Akadémiát fogadja

Szerda este a bajnoki címvédő és listavezető Ferencváros azt a csapatot, a Puskás Akadémiát fogadja, amelytől eddigi egyetlen vereségét szenvedte el az NB I-ben. A felcsútiak augusztus közepén – és március közepén is – 2-1-re nyertek a Groupama Arénában. A papírforma akkor sem mellettük szólt, és most is az FTC tűnik esélyesebbnek, hiszen vasárnap este az Újpest 3-0-s legyőzésével bizonyította, hogy továbbra is lendületben van.

A negyedik forduló csütörtökön Kispesten zárul, ahol az NB II-es Budapest Honvéd a Paksot fogadja. A nagy múltú Honvéd csak 11. a másodosztályban, a Paks az NB I-ben viszont a második helyet foglalja el.

A továbbjutás minden párharcban egy mérkőzésen dől el. A nyolcaddöntő sorsolását csütörtökön 21.30-tól rendezik.