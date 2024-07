A kezdeti sokk után még felállt, de elveszítette a rangadót a válogatott

Ha holland–magyar összecsapások voltak a női vízilabdatornákon, mindig hatalmas csata kerekedett a mérkőzésekből. Így volt ez a februári világbajnokság negyeddöntőjében is, amikor büntetőkkel a mieink nyertek, vagy a januári Eb csoportkörében, ahol három góllal a hollandok.

Keszthelyi-Nagy Rita (kék sapkában) gól nélkül maradt a meccsen Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A két válogatott a párizsi olimpián is összekerült, az A csoport éppen az ő rangadójukkal indult. Nagy tétje volt a meccsnek, hiszen az ötös első két helyezettje vélhetően elkerüli a negyeddöntőben a spanyolokat és a címvédő amerikaiakat.

Három góllal elléptek a hollandok

Nem kezdtünk jól – finoman szólva. Már az is meglepetést jelentett, hogy a ráúszásnál az általában verhetetlen Vályi Vanda helyett a hollandok hozták el a labdát.

Az ellenfél ezután is villámtempóban haladt: másfél perc után ötméterest értékesített, még fel sem ocsúdtunk ebből, amikor már hárommal mentek a hollandok.

Ez gyors beavatkozást igényelt, bő négy perc után máris időt kért Mihók Attila társkapitány. Ez jól jött, Leimeter Dóra szinte azonnal szépített, de egy fórt kihasználva a hollandok pikk-pakk visszaállították a háromgólos különbséget. Szilágyi Dorottya egy pontos lövéssel 4-2-re módosította az állást, amely hosszú-hosszú perceken keresztül nem változott.

A gólgazdag első negyed után ugyanis kissé lelassult a játék, nagyot csatáztak a lányok, de lövésből keveset láttunk. Öt és fél perc után Faragó Kamilla megvillant, 4-3 holland vezetésnél következett a meccs második szakasza.

Az első támadásból még nem találtunk be, de a második után Vályi egyenlített, majd a hollandok közel tízperces gólcsendet megtörve újra előnybe kerültek. Az utolsó negyedre azonban már 6-6-nál fordultak a csapatok, majd ismét a magyar válogatottnak kellett futnia az eredmény után, mert a hollandok két góllal elléptek. Innen még Vályi és Szilágyi góljaival felálltunk, de 40 másodperccel a gongszó előtt ismét vezetést szereztek a hollandok. Keszthelyi Nagy-Rita utolsó lövése a kapufát találta el, nem sikerült újra egyenlíteni, ezek után a hollandok célba vették az üres magyar kaput, és beállították a 10-8-as végeredményt.

Nem lehet leírni a magyar válogatottat

– Vegyesek az érzéseim – értékelt az M4 Sport kamerái előtt a mieink legeredményesebb játékosa, Vályi Vanda. – 4-1 után nehéz egy ilyen csapat ellen visszazárkózni, de erre is képesek vagyunk. Egyszer sem vezettünk a meccsen, ez alapján papírforma-eredmény született, viszont megmutattuk, hogy képesek vagyunk felállni háromgólos hátrányból is. Volt két fór a végén, ők éltek az övéikkel, mi a mieinkkel nem. Rá kell feküdnünk, hogy a végjátékban az utolsó passzok és utolsó lövések is pontosak legyenek.

Szilágyi Dorottya kiemelte, a lassú kezdés után összeszedték magukat, és összességében jó meccset játszottak a magyar hölgyek.

– Az eleje nagyon nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Nehézkesen indult be a támadójátékunk és a védekezésünk is. Nehéz volt onnan visszahozni, a kezdetekhez képest mégis meccsben voltunk a negyedik negyedben, akár mi is vezethettünk volna. Természetesen szerettük volna megnyerni a mérkőzést, de inkább a negyeddöntőben vezessünk, mint most. Nincs mit szégyellnünk, a kezdésen kívül voltak jó momentumaink, azokat szeretnénk magunkkal vinni a következő mérkőzésekre is.