Óriási meccs, megszorongattuk a címvédőt, de nem bírtuk a hajrát

A mérkőzésre nevezett két kapus, Mikler Roland és Palasics Kristóf közül az utóbbi kezdett. Miként a meccs előtt érdekességként megírtuk, Palasics már kilencéves kora óta ismeri 40 éves társát, akit ennek megfelelően nagyon tisztel. Kicsit elfogódottan kezdtük a meccset, a franciák szereztek vezetést, 2-0 után Imre Bence szépített hétméteresből, majd Bodó lövését nem adták meg, mert a labda nem jutott át a gólvonalon. Nehezen találtuk az ellenszert a franciák ellen, akik a 13. percben 6-2-re vezettek. Chema Rodríguez időt kért.

Imre Bencén semmi sem múlt, biztos kézzel értékesítette a helyzeteit (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A 20. percben Bodót Szita váltotta és zsinórban három gólt dobott. Mellette Palasics tartotta a lelket a csapatban, több bravúros védése is akadt, az utolsó nyolc percre mégis pihenőt kapott, Mikler váltotta. A 40 éves kapus szintén nagyokat védett. A 25. perc végén emberelőnybe kerültünk, s ezt kihasználva feljöttünk 10-8-ra.

Tíz másodperccel az első félidő vége előtt Szita remek passzából Bánhidi ziccert dobhatott, de fölé pattintotta a labdát. Szünetben 11-8-ra vezettek a franciák.

A kezdeti sokkon a magyar válogatott tehát túljutott, a védekezés jól működött, mindkét kapus parádézott, támadásban viszont nagyon kevés volt a nyolc gól.

A második félidőre végre bejött Ancsin Gábor, akit az első félidőben is hiányoltunk, hiszen Ilics nem villogott. Ancsin szenzációsan szállt be, tíz perc alatt négy gólt dobott. Mikler továbbra is remekelt a kapuban, a 41. perc elején Imre Bence ziccerből szerzett góljával (neki is a negyedik gólja volt), egyenlítettünk 16-16-ra.

Sőt Lékai góljával átvettük vezetést, amihez Imre Bence még hozzá is tett egyet (16-18). Ledermedtek a franciák, elhalkult a sportcsarnok...

A 49. percben Dika Mem révén egyenlítettek a franciák (18-18), a jobbátlövővel nehezen bírtunk. Mikler pechesen ért egy labdához, hiba támadásban, lerohanás, a franciák az 52. percben visszavették a vezetést (20-19). Chema ismét időt kért.

Sajnos ez sem használt, a hajrában a franciák egyértelműen felülkerekedtek és végül 24-20-ra megnyerték a meccset. A magyar válogatott így az ötödik helyen végzett a csoportjában és nem jutott tovább.

Női csapatunk kedden Svédországgal játszik a negyeddöntőben.