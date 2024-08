Máris elkezdte törleszteni hatvanmillió eurós vételárát Dani Olmo

Nagyon úgy tűnik, hogy az idei szezonban igencsak komolyan kell számolni a Barcelona csapatával. Ráadásul a két forduló után százszázalékos mérlegű katalánok már az új igazolás, Dani Olmo regisztrálásával jelentősen erősödve várták a Rayo Vallecano elleni összecsapást. A találkozó igazi rangadó volt, hiszen a madridi kiscsapat szintén jól kezdte a bajnokságot, hiszen az első két meccset követően négypontosak voltak. Azonban amíg a nyári Európa-bajnokság társgólkirálya már ott lehetett a katalánok kispadján, addig a Rayo még mindig nélkülözte a szintén frissen igazolt James Rodríguezt.

Dani Olmo mutatja, itt volt az idő, hogy elkezdje a törlesztést a Barcánál (Fotó: Getty Images)

Ennek ellenére a hazaiak léptek fel támadólag, és a madridi közönség nagy örömére Unai Lopez kapásból lőtt góljával már a 10. percben vezetést szereztek. A Rayo továbbra is uralta a játékot, ám nem tudta megszerezni a második találatát, ráadásul a Barca is rájött arra, hogy itt fontos bajnokit játszik. Ám az első 45 perc komolyabb katalán lehetőség nélkül telt el, ám a félidő után beindult a piros-kék henger. Előbb a 60. percben Pedri és Raphinha összjátékát követően előbbi talált be a hazaiak kapujába.

A hetvenedik percben már-már úgy tűnt, hogy fordítani tud a Barca, ám Lewandowski gólját – a lengyel az eddigi két fordulóban három találatával a hátán cipelte csapatát – végül a VAR visszavonta, mivel a gól előtt Koundé szabálytalankodott.De ami késett, az ebben az esetben sem múlt, ugyanis a csereként pályára lépő Dani Olmo a 82. percben teljesen üresen vehette át a labdát tizenhatoson belül, majd megnézte a jobb alsó sarkot, és rendkívül pontosan gurított oda ballal. Ezzel a győztes találattal a Lipcsétől érkezett Eb-győztes játékos elkezdte azonnal törleszteni a hatvanmillió eurós vételárát. A Barcelona pedig folytatta a sikersorozatát, és három fordulót követően kilenc ponttal áll a bajnoki tabella élén.