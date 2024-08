Lebarmozta a kritikusait az olimpiai bajnok Gulyás Michelle ügyében a kapitány

Gulyás Michelle csodálatos versenyzéssel lett aranyérmes a párizsi olimpián, amivel Vörös Zsuzsanna 2004-es sikere óta a sportág első magyar olimpiai bajnoka lett. Pedig a párizsi viadal előtt még Gulyás indulása sem volt biztos. Mint ismert, a csengcsoui világbajnokságon Guzi Blanka második lett, Erdős Rita pedig harmadik. És hiába szerzett Gulyás Michelle már a 2023-as Európa Játékokon kvótát a párizsi olimpiára, az nem személyre szólt, ugyanis egy ország nemenként maximum két öttusázót küldhetett Párizsba. Martinek János szövetségi kapitány Guzi és Erdős indulását támogatta a vb-eredmények alapján, de a Balogh Gábor vezette elnökség úgy döntött, hogy figyelembe véve a korábbi eredményeket is, Gulyás Michelle és Guzi Blanka indulhat az olimpián. Ebből sült ki az előbbinek aranyérem, az utóbbinak olimpiai negyedik hely. Martinek János pedig távozott a szövetségi kapitányi posztról, de ennek szerinte semmi köze a Gulyás-ügyhöz.

Gulyás Michelle olimpiai bajnok lett Párizsban (Fotó: Csudai Sándor)

– Én nem lemondtam, már márciusban az egész válogatott tudta, hogy én már csak az olimpiáig vagyok – tisztázta az Origó cikkében Martinek. – Decemberig érvényes a szerződésem és nem akartam meghosszabbítani, mert szeretnék a családdal foglalkozni, többet itthon lenni. Nem is pályáztam újra. A döntés már nagyon régóta megvolt, már a válogatási rendszer megkezdése előtt tudható volt, hogy én így vágok neki ennek az évnek.

Az 1988-as szöuli olimpián egyéniben és csapatban is aranyérmes Martinek reagált arra is, hogy sokan úgy gondolták, Gulyás győzelme és a korábbi, ellene szóló döntése miatt távozott.

– Aki ezt gondolja, az nagyon nagy barom – jelentette ki. – Ennek semmi köze ehhez. Én már márciusban eldöntöttem, hogy nem folytatom az olimpia után, pedig akkor még el sem kezdődött a versenyrendszer. Már ekkor tudta az összes versenyző és az összes edző, hogy én az évad végén távozom. A nyilvánosság most tudta meg a dolgot, ezért forgatták ki. Ennek semmi köze a Michelle-ügyhöz, Michelle-lel nagyon jó kapcsolatot ápolok. Akkor is elmondtam, hogy nincs rossz döntés. Nekem volt egy objektív válogatásom, abba belehelyeztem az eredményeket, és ez alapján tettem egy javaslatot. Azért van a szakmai bizottság és az elnökség, hogy ha vannak olyan esetek, mint ez is, amikor úgy érzik, hogy át kell gondolni a dolgokat vagy felül kell bírálni, akkor azt megtegyék. Ha ezt megteszik, akkor a szakmáé a felelősség. Ők ezt felvállalták és jó döntés született, hiszen egy aranyérmet nem kell megmagyarázni.