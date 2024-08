Milák a tokiói olimpián is kikapott volna, ha van egy ilyen ellenfele

A legegyszerűbb lenne arra fogni Milák Kristóf vereségét 200 pillangón, ami az elmúlt egy évben történt. Nevezetesen arra, hogy tavaly április óta radikálisan változtatott az addig jól bevált felkészülésén: elkezdte kerülni Virth Balázs edzéseit, hogy valószínűleg önállóan vagy valaki más útmutatása szerint titkokban eddzen, mert az a párizsi teljesítményéből egyértelmű, hogy keményen dolgozott. De nem csak ez a változás volt az oka annak, hogy nem aranyéremmel végződött számára a szerda esti döntő.

Milák Kristóf 2018 óta minden világversenyen győzött 200 pillangón, amelyen elindult, Párizsban nem. Fotó: Csudai Sándor

Mint arra a swimswam.com szakportál felhívta a figyelmet, a 200 pillangó párizsi döntője gyorsabb volt, mint három éve a tokiói olimpián. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a finálé mind a nyolc helyezéséhez jobb időre volt szükség, mint 2021-ben. A mostani nyolcadik helyezett Alberto Razzetti több mint egy másodperccel jobb időt jött (1:54.85), mint Tokióban az utolsóként célba csapó Krzysztof Chmielewski (1:55.88).

Ami ennél sokkal fontosabb, hogy Léon Marchand győztes ideje jobb volt (1:51.21), mint Milák tokiói aranyeredménye (1:51.25). Minimális a különbség, mindössze négy század, de ez mégis azt jelenti, hogy a francia ezzel a teljesítménnyel 2021-ben is legyőzte volna Milákot az olimpiai döntőben, akkor, amikor még Selmeci Attila edzette a magyar klasszist.

Az egész mezőny fejlődött, kivéve Milák Kristófot

Persze tudjuk jól, Milák Tokióban nem tudta rendesen kiúszni magát, mert a finálé előtt közvetlenül elszakadt a nadrágja, ami megzavarta, kizökkent a fókuszból. Akkor mégis annyival a világ előtt járt, hogy még ez is belefért, így is két és fél másodpercet adott a tokiói ezüstérmesnek. Milák két testhosszal a világ előtt járt, de ez már akkor sem lett volna így, ha van egy olyan ellenfele, mint most Marchand.

Milák tehát nagyjából ugyanazt teljesítette a párizsi döntőben, mint Tokióban, az aranyból mégis ezüst lett. Ennek legfőbb oka pedig az, hogy azóta rajta kívül az egész mezőny gyorsult, nem is kicsit. És persze az, hogy Milák nem tudott a legjobbja, vagyis a világcsúcs közelébe kerülni.