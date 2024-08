Szilágyi Áron álma nem teljesült, nem szavaztak rá a sporttársak

– Az elmúlt időszakban mindent megtettem a bekerülésért. Úgy éreztem, sokan támogatják is a törekvéseimet, hálás vagyok, mint ahogy azoknak is, akik rám szavaztak az olimpiai faluban. Bár nem sikerült bekerülnöm a sportolói bizottságba, a játékok megerősítettek abban, hogy érdemes dolgozni az olimpiai mozgalomért, és úgy érzem, fogok is még a jövőben.