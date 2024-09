Edzőváltás, gólínség – szeptemberben még nem nyert meccset a Ferencváros Európa-liga ellenfele

Ha Anderlecht–Ferencváros, akkor nosztalgia! Azon szurkolók, akik a 90-es években aktívan követték a magyar labdarúgás történéseit, alighanem meghatározó párharcként emlékeznek az Anderlecht és az FTC összecsapására, amelynek végén az akkor is magyar bajnok zöld-fehérek első hazai csapatként kvalifikálták magukat a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Szeptember 25-én, szerdán 21 órakor ismét összecsap egymással a két klub, ezúttal az Európa-liga főtáblájának nyitányán – lássuk, ezt megelőzően mi a helyzet a brüsszeli lilák háza táján!

Jó kezdés után erőteljes visszaesés

Az Anderlecht eddig 34-szer nyerte meg a belga bajnokságot, igaz, az újabb sikerre 2017 óta vár. Az előző kiírás alapszakaszát a második, a rájátszást pedig a harmadik helyen zárta, ezzel jogot szerezve arra, hogy az Euró­pa-liga selejtezőjében szerepelhessen. Ott egyetlen párharcot kellett abszolválnia, augusztus végén, a fehérorosz Dinamo Minszk ellenében 2-0-s összesítéssel ment tovább. Ekkor még úgy tűnt, minden rendben van, hiszen az El-főtábla elérése mellett a bajnokságban is jó rajtot vett az Anderlecht, amely az első négy bajnokijából hármat megnyert.

Aztán eljött a szep­tember, benne eddig három döntetlennel és egy vereséggel – augusztus 17. óta nem nyert tétmeccset a 34-szeres belga bajnok.

A bukdácsolás következménye: edzőváltás

A korábbiaktól elmaradó eredmények nem maradtak következmény nélkül, a klub a szombaton, a Charleroi ellen lejátszott találkozó előtti napon jelentette be, hogy elköszönt korábbi edzőjétől, Brian Riemertől. A dán tréner 2022 decembere óta látta el a vezetőedzői feladatot az Anderlecht élén, a Konferencialiga 2022/2023-as szezonjában negyeddöntőig jutott csapatával. Csak érdekességképpen: a brüsszelieket akkor búcsúztató AZ Alkmaart az a Pascal Jansen vezette, aki ma már a Ferencváros felkészítéséért felel.

A menesztett edző pozícióját ideiglenesen a 36 esztendős David Hubert vette át, aki előzőleg a klub utánpótlásában dolgozott. A Charleroi elleni 0-0-s döntetlen alkalmával tehát már Hubert vezette a csapatot, de elsőre vele sem tört meg az Anderlecht „gólcsendje”, a szebb napokat is megélt gárda az előző négy meccsén összesen kétszer talált a kapuba. Formahanyatlás ide vagy oda, az Anderlecht legutóbbi hazai meccsén is telt ház volt, a klub már a meccsnap előtt bejelentette, hogy nincs több értékesíthető belépője a 21 900 fő befogadására alkalmas Lotto Parkba.

Az Anderlecht otthona, a Lotto Park. Fotó: facebook.com/rsca.be

Fontos futballisták hiányoznak

Az eredménytelenségre magyarázatot adhat, hogy a csapat meghatározó játékosai közül Thorgan Hazard április óta nem bevethető, a 37 éves csapatkapitány, Jan Vertonghen augusztus elején sérült meg, a közelmúltban pedig az előző idény házi gólkirálya, Anders Dreyer is kidőlt. Ennek ellenére is több olyan labdarúgót találni az Anderlecht keretében, akikkel jó lesz vigyáznia a Ferencvárosnak. Ott van rögtön a 12 millió euróra taksált csatár, Kasper Dolberg, a 23 éves támadó középpályás, Yari Verschaeren vagy éppen a 19 esztendős Mario Stroeykens, aki már most tízmillió eurót ér, nem mellesleg rendszeres játéklehetőséget is kap. A csapatkapitányi karszalagot szombaton a 29 éves középpályás, Lean­der Dendoncker viselte, ő az Anderlecht saját nevelésű futballistája.