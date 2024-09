„Halj meg, Courtois!” – megdobálták és még meg is büntetnék a Real sztárját

A szurkolók a találkozó első pillanataitól kezdve harsogták, hogy „Halj meg, Courtois!”, emellett öngyújtókkal és más tárgyakkal dobálták, egy szatyrot is hozzávágtak – hogy pontosan mi volt benne, azt inkább nem is szeretnénk tudni. Emiatt a játékvezető megszakította a mérkőzést, és a kényszerszünet alatt Diego Simeone vezetőedző és az Atlético Madrid csapatkapitánya, Koke is próbált a nézők lelkére beszélni, nem sok sikerrel.