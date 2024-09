Dárdai Pál nevét Németország egyik legnagyobb klubjával hozták szóba

A Schalke 04 évek óta tartó vesszőfutásáról márciusban írtunk nagyobb cikket , amikor a csőd fenyegette a klubot, s akkor a csapat egykori magyar játékosa, Hajnal Tamás is megerősítette lapunknak, hogy a gelsenkircheni együttes Németország meghatározó klubja, hihetetlen szurkolói háttérrel. A helyzet azóta nem sokat javult, a Schalke az előző idényben végül stabilizálta a helyét a Bundesliga II középmezőnyében (tizedik lett), de most megint a kiesés ellen küzdhet, hat forduló után mindössze négy ponttal a 16. helyen áll a másodosztályban. Emiatt a klub Karel Geraerts edzőt és Marc Wilmots sportigazgatót is elküldte, Jakob Fimpel ideiglenesen vette át az irányítást, a Schalke új vezetőedzőt keres, így került elő Dárdai Pál neve is.

Dárdai Pál nevét a Schalkénak ajánlják (Fotó: EPA/Ronald Wittek)

A 90min.com nemzetközi futballportál német kiadása nevezte meg azokat az edzőket, akik nemcsak illenének a Schalkéhoz, hanem képesek lehetnének felvirágoztatni a csapatot. Dárdai is szerepel a lap listáján, ami igazából egy toplista, és a hetedik helyen áll rajta. A magyar edzőről a következőket írták:

„Dárdai Pál a Herthánál bebizonyította, hogy sikeres tud lenni egy tradicionális klubnál, ahol nehéz körülmények között tapasztalt és a fiatal játékosok elegyével kell dolgozni. A sportszakmai szempontok mellett személyiségével is jól illene a Schalkéhoz. A Herthától való újabb távozása óta Dárdai jelenleg állás nélküli edző.”

Dárdai, Raúl vagy Büskens?

A portál Dárdai mellett több másik edző nevét is bedobta, akik a közül a legnagyobbat az ötödik helyre rangsorolt Raúl érkezése szólna. A Real Madrid legendás csatára 2010 és 2012 között volt a Schalke játékosa, innen a kapcsolat, jelenleg pedig a királyi gárda második csapatát vezeti immáron 2019 óta, és alighanem megérett az előrelépésre.

Szerepel a listán a horvát Niko Kovac (Dárdai mögött a nyolcadik helyen) és a korábbi Schalke-kedvenc Mike Büskens (negyedik) is, aki amikor 2021-ben kiesett a Schalke a Bundesligából, majd 2022-ben egyből visszajutott, kulcsfigura volt, hiszen idény közben másodedzőből lett főnök, és nagy hajrával megnyerte a Bundesliga II-t. Aztán Büskens újra másodedző lett, a mélyrepülés pedig azóta is tart.

– Bujo a beceneve amúgy, és nagyon jó barátom, a mai napig tartjuk a kapcsolatot, volt már vezetőedző több helyen is, a Düsseldorfnál, a Greuther Fürthnél, a Rapid Wiennél – mesélte Büskensről Hajnal. – Egyfajta mentorom volt, amikor ott játszottam, sokat segített, és a barátság megmaradt.

A lista élére egyébként André Breitenreiter neve került, aki legutóbb az angol másodosztályú Huddersfieldet irányította.