Bajnokok Ligája: új rendszer, régi rangadó – jön a Milan–Liverpool csata

Szeptember 17. és október 5., azaz tizennyolc nap alatt hat mérkőzés vár a Liverpool csapatára, és ebben a megerőltető sorozatban kedden jön a Milan. Nagy kérdés, hogy Arne Slot vezetőedző mikor kezdi rotálni a játékosokat, és az is kétesélyes, hogy idén már hat meccset végigjátszó Szoboszlai Dominik ott lesz-e a kezdőcsapatban Milánóban. A Thisisanfield.com a játékosok eddigi terheltsége, a Nottingham elleni felállás és a cserék alapján megpróbálta kitalálni, hogyan gondolkodhatott Slot, milyen csapatot tervezhet pályára küldeni a San Siróban. Nos, a portál szerint benne van a pakliban, hogy Szoboszlai helyett Curtis Jones kezd majd, de a végső döntés természetesen Slot kezében van.

Mbappé a Real játékosaként megnyerheti az első BL-serlegét Fotó: MTI/AP/Czarek Sokolowski

Az első játéknapon a sorozat 15-szörös bajnoka, a címvédő Real Madrid is pályára lép. Carlo Ancelotti együttese Kylian Mbappéval erősített a nyáron, augusztusban megnyerte az európai Szuperkupát, ugyanakkor a spanyol pontvadászatot kicsit „rozsdásan” kezdte, az első három fordulóban két döntetlent is játszott. Az utóbbi két körben viszont magabiztos győzelmet aratott, a BL-ben pedig egyértelmű esélyesként fogadja a VfB Stuttgartot. A német együttes három forduló után mindössze négy ponttal áll a Bundesligában, Mönchengladbachban aratott szombati sikere ugyanakkor önbizalmat adhat a csapatnak a madridi fellépés előtt. A sorozat esélyesei közül a Bayern München is érdekelt lesz kedden, a bajorok a Dinamo Zagrebet látják vendégül, míg a szintén jó szereplésben reménykedő Juventus a PSV Eindhovent fogadja.

A mai nap programja:

Juventus–PSV Eindhoven 18.45

Young Boys–Aston Villa 18.45

AC Milan–Liverpool 21.00

Bayern München–Dinamo Zagreb 21.00

Real Madrid–VfB Stuttgart 21.00

Sporting CP–Lille 21.00