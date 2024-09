Dzsudzsákot leigazolta volna a Fenerbahce, de inkább Van Persie-t választotta

Ha valaki, hát a 109-szeres magyar válogatott futballista, Dzsudzsák Balázs pontosan tudja, hogy mekkora lehetőség egy futballista számára, ha a török bajnokságba igazolhat. A Debrecen csapatkapitánya a 2015–2016-os szezonban a Bursaspor játékosaként 25 mérkőzésen négy gólt és öt gólpasszt jegyzett, és nem sok hiányzott ahhoz, hogy a Süperlig egyik sztárcsapatához, a Fenerbachehez igazoljon.

Dzsudzsák egy évig játszott a török Bursasporban (Fotó: Hürriyet)

– Játszottam a holland és az orosz bajnokságban is, tehát van összehasonlítási alapom. Higgye el mindenki, a török pontvadászat a legjobb a felsoroltak közül. Az országban hihetetlen fanatizmus uralkodik a futball iránt, ez nagyon jó érzés egy labdarúgónak, és nagy különbséget is jelent. Soha nem felejtem el, milyen szeretettel és tisztelettel fogadtak a szurkolók Bursában – mondta a török Hürriyet megkeresésére Dzsudzsák.

A magyar válogatottsági rekorder elárulta, a Bursaspornál lényegesen nagyobb klubban is játszhatott volna, hiszen a Fenerbahce többször is bejelentkezett érte. Előbb a PSV-nél próbálkoztak – a törökök 12 millió eurót ajánlottak a magyar középpályásért –, majd 2015-ben is megpróbálták megszerezni Dzsudzsákot. Utóbbi esetben már zajlottak a tárgyalások, ám a török klub hívására igent mondott Robin van Persie, így az üzlet dugába dőlt, maradt a Bursaspor.

Sallai Roland átigazolásával kapcsolatban elárulta, a szélső kikérte a véleményét, mielőtt igent mondott volna a Galatasaraynak. Mint fogalmazott, Sallai megérdemli, hogy egy olyan topcsapatban szerepeljen, mint a Galatasaray, ahol minden feltétel adott, hogy továbblépjen a karrierjében.

– Aki hat évig a Bundesligában szerepel, mindenhol tud bizonyítani. Bebizonyította, hogy mindenhol hasznos tud lenni a karaktere miatt, éppen ezért úgy gondolom, hogy könnyű lesz beilleszkednie a Galatasaray támadójátékosai közé. Biztos vagyok benne, hogy meg fogja ugrani ezt a szintet, nagyon alázatos és szorgalmas játékos. Mindene a futball, és mindig jobb akar lenni. Jó döntés volt számára, hogy a Galatasarayhoz igazolt, biztos vagyok benne, hogy innen akár egy erősebb ligába is kerülhet, és támogatni fogom, hogy elérje a kitűzött céljait – jelentette ki Dzsudzsák.