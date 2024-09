Marco Rossi két topligás játékossal erősített a németek ellen

Magyarország és Németország az elmúlt években rendre egymás mellé került különböző sorsolásokon. A 2021-es Európa-bajnokságon 2-2-re végzett egymás ellen a két válogatott, az előző Nemzetek Ligája-kiírásban itthon egy, idegenben három pontot szerzett Marco Rossi együttese a Nationalelf ellen, amely viszont az idei Eb-n 2-0-ra nyert a magyar válogatott ellen. S ősszel jön két újabb összecsapás a két válogatott közül, az első a Nemzetek Ligája első fordulójában, Düsseldorfban.

Szoboszlai Dominik, Loic Nego és Varga Barnabás is bekerült Marco Rossi kezdőcsapatába (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Marco Rossi két helyen változtatott a nyári Eb-meccshez képest a kezdőcsapaton: Fiola Attila ezúttal a keretbe sem került be, Bolla Bendegúz ott van a kispadon. Helyettük két topligás játékost tett be Rossi: Balogh Botond kiválóan kezdte az idényt a feljutás után a Parmával, az Eb-n sérülés miatt padozásra kárhoztatott Loic Nego pedig a francia Le Havre színeiben végigjátszotta az eddigi meccseket.

Milyen kezdőt jelölt ki Marco Rossi Németország ellen?

A teljes magyar kezdőtizenegy:

Gulácsi – Balogh, Orbán, Dárdai M. – Nego, Nagy Á., Schäfer, Kerkez – Sallai, Varga B., Szoboszlai.

A németek sokkal többet változtattak, már csak kényszerből is, ugyanis Toni Kroos visszavonult az Eb után, s a válogatottságot Manuel Neuer és a júniusi meccs vitatott jelenetének főszereplője, Ilkay Gündogan is lemondta a válogatottságot. Julian Nagelsmann rajtuk kívül kivette a kezdőből a Rüdiger, Mittelstädt duót is, ott van viszont a kezdőben Ter Stegen, Groß, Füllkurg, Schlotterbeck és Raum is.

A magyar szurkolók vonulása a meccs előtt