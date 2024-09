Hatalmas KO-t ígér a Las Vegas-i ringháború mindkét résztvevője

A profi ökölvívás világában mindenki izgatottan várja, vajon a veretlen, hatalmas ütőerejű kihívó, Edgar Berlanga (22-0, 17 KO) tényleg képes lesz-e meglepni a sportág egyik jelenlegi legnagyobb, aktív ikonját, vagy csak addig lesz a felvezetésben tapasztalt bátorságra, amíg ringben nem áll szemtől szembe a mexikói Saul Canelo Alvarezzel (61-2-2, 39 KO). Noha sokan nem adnak sok esélyt a 27 éves amerikai bunyósnak, azért mindenképpen mutatják az eddigi eredményei, hogy nem nyeretlen kétévesként lép majd szorítóba: Berlanga hétévesen kezdett bokszolni, amatőrként 162-17-es rekordot ért el, mielőtt profinak állt, és a mind a 22 meccsét megnyerő Berlanga a NABO nagyközépsúlyú bajnoka.

– Én egy kiütőművész vagyok, aki most is kiütést akar. Tudom jól, hogy Canelo egy legenda, és emiatt nem mehetek csak úgy fejjel a falnak, nem eshetek neki azonnal. A megfelelő módon kell csinálnom mindent, és ha sikerül, akkor a hatodik menetben ki fogom ütni, erre fogok törekedni. De ha kell, mind a 12 felvonásra készen állok, mert felkészültem erre is – nyilatkozott meglehetősen bátran Berlanga a meccset megelőző utolsó sajtótájékoztatón.

Mondjuk mondtak már ennél cifrábbakat is Alvareznek, a WBC, WBA, WBO egyesített nagyközépsúlyú világbajnoka az esetek döntő többségében mindig győztesen jött ki ezekből. Most sem készül másra az eddig négy súlycsoportban is csúcsra jutó mexikói harcos, sőt ezúttal ő sem akarja végigbokszolni a 12 menetet.

– Könnyű azt mondani, hogy ki fogsz ütni, de megtenni sokkal nehezebb, annyira, hogy ez még senkinek sem sikerült. A szombat este nagyon nehéz lesz Berlangának, azt megígérhetem neki. Felkészültem arra, hogy kiütöm. Imádom a KO érzését, és mindent meg fogok tenni, hogy sikerüljön. Mindenkinek meg akarom mutatni, hogy még mindig én vagyok a legjobb – fogalmazott Saul Canelo Alvarez.

Mindenesetre a felek már túl vannak a hivatalos mérlegelésen, melynek során a mexikói Alvarez alatt 166,75 fontot (75,64 kg) mutatott a műszer, vetélytársa pedig 167,5 fonttal (kb. 75,98 kg) abszolválta a procedúrát (a limit 168 font volt).