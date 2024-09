Váratlanul nagy verést kapott a Veszprém Portugáliában

𝐇𝐚𝐥𝐟-𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏸️



40 goals in 30 minutes?! 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐏 and 𝐕𝐞𝐬𝐳𝐩𝐫𝐞́𝐦 𝐇𝐂 deliver a fast-paced battle so far. Look at this impressive scoring percentage from the hosts! 👀#ehfcl #clm #handball pic.twitter.com/tff5niGtY5