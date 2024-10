A Manchester United képes volt leírni ezt a mondatot Ten Hag kirúgása után

Menesztették posztjáról Erik ten Hagot, az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United vezetőedzőjét, derült ki a klub hétfői közleményéből. Az 54 éves holland 2022 áprilisa óta irányította az együttest, amellyel tavaly Ligakupát, idén pedig FA-kupát nyert, de a Premier League-ben nem tudott az élmezőnybe kerülni. Jelenleg kilenc forduló után mindössze a 14. helyen áll az MU a bajnokságban, miután legutóbb 2-1-re kikapott a West Ham Unitedtől. Ez volt az utolsó csepp a pohárban.

Erik ten Hag már nem a Manchester United vezetőedzője (Fotó: AFP/Darren Staples)

Mármint a vezetőségnél, a szurkolók már régóta elzavarták volna Ten Hagot az Old Trafford környékéről. A korábban az Ajaxot sikerrel irányító holland 128 mérkőzésen ült a Manchester United kispadján, 72 győzelem és 20 döntetlen mellett 36 vereség volt a mérlege, ez utóbbi 28 százalék, ami kirívóan magas egy ekkora klub élén.

Mindennek ellenére a Manchester United az ilyenkor szokásos udvarias szöveget vette elő, amikor búcsúzott Ten Hagtól. A klub képes volt leírni az alábbi mondatot: „Hálásak vagyunk mindazért, amit Erik tett a nálunk töltött idő alatt, és minden jót kívánunk neki a jövőre nézve.” Ten Hag és a Manchester United kapcsán valószínűleg a hála az utolsó szó, ami a drukkerek eszébe juthat.

Van Nistelrooy átmeneti utód, és már vannak jelöltek

A klub közleményéből az is kiderült, hogy az MU felkészítését ideiglenesen az együttes egykori klasszis csatára, Ruud van Nistelrooy veszi át. Ő átmeneti megoldás, és az angol sajtóban már keringenek a nevek, hogy kik közül kerülhet ki Ten Hag végleges utódja.

Korábban Thomas Tuchel számított favoritnak a posztra, ám ő nemrég az angol válogatott szövetségi kapitánya lett. Most egy másik német, a Dortmunddal az előző idényben BL-döntős Edin Terzic nevét dobták be, aki mellett a dán Thomas Frank (Brentford), a csapat nélküli Xavi és Rúben Amorim (Sporting) lehet jelölt. Utóbbi a nyáron a Liverpool kispadjára is esélyes volt, ám ott végül Arne Slot lett a befutó.