A Fradit keserítő sztárcsatárt börtön fenyegeti, és Dele Alli is bajban van

A legtöbb európai bajnokságban augusztusban vagy szeptemberben véget ért az átigazolási időszak, annak lejárta után már csak csapat nélkül tengődő futballistákra lehet lecsapni. Közülük igen nehéz helyzetbe kerülnek azok, akiknek még október végén sincs klubjuk, mert ők jó eséllyel már hónapok óta nem játszottak meccsen és nem is edzettek csapattal. A még mindig szabadon igazolható játékosok között jó néhány nagy név található, a néhány éve még százmillió eurót érő Dele Alli pedig azért is különleges, mert neki 28 évesen most kellene a csúcson lennie, ehhez képest romokban hever a karrierje.

Dele Alli húsz hónapja a Besiktas mezében játszott legutóbb. Fotó: Instagram /Dele Alli

Alli 2015-ben az angol harmadosztályból helyből két osztályt ugrott, amikor a Tottenhamhez került. Rögvest tíz góllal nyitotta meg pályafutása Premier League című fejezetét, és 19 évesen az első idényében megválasztották az angol élvonal felfedezettjének. 2017-ben az ő duplájával intézte el a Spurs a Real Madridot a BL-ben, ekkor sokan már a Frank Lampard és Steven Gerrard visszavonulásával keletkezett űr betöltőjét látták benne az angol futballban. Aztán amilyen gyorsan felemelkedett, olyan hirtelen állt bele a földbe a pályafutása.

A José Mourinho-féle Tottenhamben Alli már alig játszott és kiszorult az angol válogatottból is, amelynek legutóbb 2019-ben volt a tagja. 2022 januárjában előbb az Evertonhoz, majd fél évvel később kölcsönben a Besiktashoz került. Törökországban olyan gyengén játszott, hogy egy harmadosztályú csapat elleni kupameccsen már az első félidőben lecserélték, a szurkolók pedig kifütyülték. Alli 2023. február 26-án a Besiktas–Anatalyaspor török bajnokin (0-0) lépett pályára tétmeccsen legutóbb, azóta eltelt húsz hónap. Az elmúlt nyárig még élő szerződés kötötte az Evertonhoz, és annak lejárta óta is a liverpooli csapat edzőközpontjában dolgozik a visszatérésén.

– Beállítottam egy értesítést a telefonomon, amely minden nap 11 órakor emlékeztet a 2026-os világbajnokságra – árulta el Alli, akit a Daily Mail idézett. – Az a célom, hogy azon a vb-n újra ott legyek a válogatottban. Lehet, hogy az emberek csak legyintenek, mert már több mint egy éve nem is játszottam, de nem érdekel, tudom, mire vagyok képes.

Szexuális zaklatás miatt törhet ketté a karrier

Hogy ezt újra megmutassa, először is kellene egy csapat, amely újra meg tud bízni benne. Ez jól jönne Wissam Ben Yeddernek is, aki 2022. október végén még az AS Monaco csapatkapitányaként szerzett gólt az Üllői úton a Fradi ellen (1-1) az Európa-liga csoportkörében, és aznap este aligha hitte, hogy két évvel később darabjaira hullik az élete. Az a kisebb baj, hogy nyár óta nincs csapata, a Monaco nem hosszabbított vele, pedig 2019-ben még 40 millió eurót fizetett a 19-szeres francia válogatott csatárért a Sevillának.

Az igazán aggasztó a most 34 éves Ben Yeddernek az ellene folyó büntetőper: a vád szerint szeptemberben részegen vezetett autót, és szexuálisan zaklatott egy fiatal nőt, ami miatt az ügyészség két év, hat hónap börtönbüntetést kért rá. A bíróság novemberben dönthet az ügyében, és kérdés, ezek után melyik klub kap majd érte.

Igazi szenzáció lehetett volna Sergio Ramos visszatérése a Real Madridba, ugyanis még ez is szóba került az elmúlt hetekben a királyi gárda súlyos védőproblémái miatt, ám a Marca gyorsan cáfolta a klub színeiben 101 gólt szerző legenda madridi reaktiválásáról szóló híreket. A már 38 éves, világ- és Európa-bajnok védő lejáró szerződését nem hosszabbította meg a Sevilla a nyáron, de állítólag továbbra is jó fizikai formának örvend, és a Juventusszal is szóba hozták, miután Gleison Bremer súlyos térdsérülést szenvedett a Lipcse elleni BL-meccsen.

„Spori, ez tényleg a vb-döntő?”

Az idei Aranylabda-gála legnagyobb vitáját az kavarta, hogy miért Rodri nyert, nem pedig Vinícius Júnior, három évvel ezelőtt meg sokan Robert Lewandowski sikerét várták hiába Lionel Messivel szemben. De akkor, a 2021-es díjátadón volt egy igazán megható jelenet is, amikor mindenki vastapssal tisztelgett Simon Kjaer előtt, aki azon a nyáron gyakorlatilag megmentette az összeeső Christian Eriksen életét a pályán az Európa-bajnokságon. A 35 éves dán védő és legutóbbi klubja, az AC Milan útjai a nyáron elváltak, és azóta senki sem kötött szerződést a hőssel.

„Spori, ez tényleg a vb-döntő?” – valószínűleg a futballtörténelem egyik legfurcsább kérdését tette fel Christoph Kramer a 2014-es német–argentin világbajnoki döntőben Nicola Rizzoli játékvezetőnek. A németek középpályása egy kemény ütközés után annyira szédelgett a pályán, hogy szó szerint azt sem tudta, hol van, ezért le is kellett cserélni. Kramer végül világbajnok lett, 33 évesen viszont csapata sincs, a nyáron a Mönchengladbach adta ki az útját. Nemrég szóba hozták a Leeds Uniteddel, de ebből egyelőre nem lett semmi.