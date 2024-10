Itt az indok: Klujber, Győri-Lukács és Janurik ezért maradt ki a válogatottból

A Fradi két kiválósága, Janurik Kinga és Klujber Katrin mellett a Győrt erősítő Győri-Lukács Viktória is kimaradt a válogatottból, ugyanakkor meghívót kapott helyettük Bukovszky Anna és Grosch Vivien.

– Győri-Lukács Viktóriával, Janurik Kingával és Klujber Katrinnal abban állapodtunk meg, hogy ezúttal pihenőt kapnak – nyilatkozta Golovin Vlagyimir. – A legfőbb célunk a hazai Európa-bajnokság, ezt is szem előtt tartottuk a játékosokkal történő megbeszéléseken, hiszen a lényeg, hogy az alapembereink mindenképpen jó állapotban legyenek az év végi tornára, ezen a héten pedig a stábbal megnézhetünk olyan játékosokat is, akik a keretben szóba jöhetnek akár most, akár a jövőben.

Az olimpiai hatodik helyezett magyarok csütörtökön Toulonban, szombaton pedig a Párizs melletti Tremblay-en-France-ban játszanak az olimpiai ezüstérmes, világbajnok franciákkal.

Az idei, hazai rendezésű Eb-t november 28-tól december 15-ig rendezik, a magyarok a csoportkört és továbbjutás esetén a középdöntőt is Debrecenben játsszák.

A magyar női válogatott októberi kerete:

kapusok: Böde-Bíró Blanka (Ferencváros), Szemerey Zsófia (Metz HB, francia), Bukovszky Anna (Vác)

jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (HB Ludwigsburg, német), Grosch Vivien (Debrecen)

jobbátlövők: Papp Nikolett (SCM Gloria Buzau, román), Albek Anna (Mosonmagyaróvár)

irányítók: Vámos Petra (Metz HB), Simon Petra (Ferencváros)

beállók: Füzi-Tóvizi Petra (Debrecen), Bordás Réka (Ferencváros), Pásztor Noémi (CSM Bucuresti, román)

balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC, német), Kácsor Gréta (Gloria Bistrita, román), Juhász Gréta (Vác)

balszélsők: Szöllősi-Schatzl Nadine (Budaörs), Márton Gréta (Ferencváros)