Gulácsi szárnyalt, de ez kevés volt a Liverpool ellen, kiütötték a Bayernt

A maga bajnokságában a Liverpool és az RB Leipzig is szárnyal, de csak az előbbi volt eddig képes ezt a Bajnokok Ligájában is megtenni. Szoboszlaiék két forduló alatt két győzelemmel, Gulácsiék két vereséggel kezdték a kupasorozatot, így a lipcsei csapatnak már igencsak szüksége lett volna a pontokra.

Egy gól elég volt a Liverpoolnak

Ennek megfelelően a házigazda kezdte jobban a szerdai mérkőzést, az első huszonöt percben a Liverpool veszélytelen volt a lipcsei kapura, miközben a másik oldalon Amadou Haidara egy távoli, kemény lövéssel tesztelte Caoimhín Kellehert, aki egy furcsa megoldással maga is helyzetbe hozta Benjamin Seskót, a 26. percben Lois Openda egy szép gólt is szerzett – csak éppen lesről indult. Ezután beindult a Liverpool, a 27. percben Kosztasz Cimikasz beívelése után Mohamed Szalah fejelt kapura. Talán ez is gólt ért volna, de – biztos, ami biztos – Darwin Núnez még beleért, így az ő nevéhez fűződött a meccs első gólja. Lehetett volna belőle több is az első félidőben, de Gulácsi Péter bravúrral hárított több esetben. Két válogatottbeli csapattársa, Szoboszlai Dominik (Liverpool) és Willi Orbán (RB Leipzig) is a kezdetektől végig a pályán volt, és mindketten jól végezték a dolgukat.

A második félidőben sokáig úgy tűnt, mintha mindkét csapat elégedett lett volna az eredménnyel, lassan csorogtak a percek. Idővel éledezni kezdtek a lipcseiek, de Gulácsihoz hasonlóan Kelleher is derekasan helytállt. A Leipzig végül még egy lesgólig jutott, így három forduló után is nulla ponttal áll, a Liverpool pedig az Aston Villa mellett a másik még hibátlan csapat a BL-ben.

Raphinha egymaga elintézte a Bayernt

A Bayern München olyan győzelemmel kezdte idén a Bajnokok Ligáját, ami szökő évente egyszer születik: 9-2-re intézte el a Dinamo Zagrebet. Azóta viszont 1-0-ra kikapott az Aston Villa otthonában, majd a La Liga éllovasa, a Barcelona következett idegenben. A katalánok góllal nyitottak az 1. percben, de a válasz nem váratott sokáig magára, és a 18. percben már 1-1 volt az állás.

Raphinha hármat vágott a Bayern München kapujába Fotó: AFP/LLUIS GENE

A Bayern innentől nem tudta tartani a lépést a katalánokkal. Előbb a volt müncheni Robert Lewandowski köszönt be, de ez valójában Raphinha estéje volt: az 56. percre már három, a Barcelona pedig négy gólnál járt. Aztán ennyinél meg is álltak a katalánok.

A Manchester City a várakozásoknak megfelelően könnyedén elintézte a Sparta Prahát. Az első félidőt egy kapott góllal megúszták a csehek, ám a másodikban a tíz perc alatt hármat rámolt a kapujukba az angol csapat, amely végül 5-0-ra győzött.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló, szerda Atalanta (olasz)–Celtic Glasgow (skót) 0-0

Brest (francia)–Bayer Leverkusen (német) 1-1 (1-1), gólszerzők: Lees-Melou (39.), illetve Wirtz (24.)

Manchester City (angol)–Sparta Praha (cseh) 5-0 (1-0), gólszerzők: Foden (3.), Haaland (58., 68.), Stones (65.), Nunes (88. – 11-esből)

RB Leipzig (német)–Liverpool (angol) 0-1 (0-1), gólszerző: Núnez (27.)

FC Barcelona (spanyol)–Bayern München (német) 4-1 (3-1), gólszerzők: Raphinha (1., 45., 56.), Lewandowski (36.), ill. Kane (18.)

Atlético Madrid (spanyol)–Lille (francia) 1-3 (1-0), gólszerzők: Álvarez (8.), ill. Zhegrova (61.), David (74. – 11-esből, 89.)

Benfica (portugál)–Feyenoord (holland) 1-3 (0-2), gólszerzők: Akturkoglu (66.), ill. Ueda (12.), Milambo (33., 90+2.)

Red Bull Salzburg (osztrák)–Dinamo Zagreb (horvát) 0-2 (0-0), gólszerző: Kulenovic (49.), Petkovic (84.). Kiállítva: Schlager (66., Salzburg)

Young Boys (svájci)–Internazionale (olasz) 0-1 (0-0), gólszerző: Thuram (90+3.)

Meddig jutnak Szoboszlaiék?

