Bognár György kíméletlen kritikája – nincs sok jelölt, kinek szólhatott

Bognár György további szavai segíthetnek:

– Azt gondolom, a második játékrész a mi részünkről nem volt rossz, a fiatalok is jól szálltak be, ott éreztem a lehetőséget az egyenlítésre. Horváth és Győrfi is próbálta csinálni, amit kértem tőlük, Kevin kimondottan jól játszott, igaz, hogy csak egy kapufát sikerült lőnie, de én azt gondolom, a fiatalok nem okoztak csalódást.

A dicsérő felhanggal megemlített Horváth Kevin és Győrfi Milán egyaránt a szünetben állt be, Lenzsér Bence és Kovács Krisztián helyett.

Közülük Kovács szeptember óta először kapott lehetőséget bajnoki meccsen. Lenzsér két fordulóval ezelőtt végigjátszotta az Újpest elleni mérkőzést, de azzal, hogy a tizenöt forduló alatt hétszer lépett pályára, ő sem számít alapembernek.

Még egy labdarúgó jöhetne szóba: a korábbi válogatott támadó, Varga Roland sok csereként kapott lehetőség után a Nyíregyháza ellen volt először a Paks kezdőcsapatának tagja. Őt azonban csak később cserélte le Bognár, a helyére jött be a később gólt szerző Böde Dániel, s Varga vélhetően kevésbé okolható a hátsó alakzat hibáiért.