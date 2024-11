Pascal Jansennek kevés, hogy kilenc pont már a Fradi zsákjában van

Nagy lehetőség kapujában állt a Ferencváros. A magyar bajnok az Európa-ligában két vereséggel kezdett, ám utána legyőzte a francia Nice-t és az ukrán Dinamo Kijevet, ezzel a továbbjutó 14. helyen állt az alapszakasz 5. fordulója előtt – az első 24 helyezett jut majd tovább, az első nyolc egyenes ágon a nyolcaddöntőbe, a 9–24. hely között végzettek pedig play offban döntik el, kik csatlakoznak hozzájuk –, és tudni lehetett, hogy ha a svéd Malmőt is legyőzi, akkor ha nem is százszázalékos biztonsággal, de nagy valószínűséggel ott lesz a februárban kezdődő egyenes kieséses szakaszban.

Cissé fejjel állította be a végeredményt. Fotó: Csudai Sándor

A cél érdekében Pascal Jansen vezetőedző a lehető legerősebb támadósort küldte pályára, hiszen Varga Barnabás és Matheus Saldanha egyszerre szerepelt a Ferencváros kezdőcsapatában. A Fradi már a 3. percben kis híján vezetést szerzett, ám ekkor még a kapufa hárította Varga Barnabás fejesét, négy perccel később viszont az ő buktatásáért megítélt tizenegyest magabiztosan értékesítette, majd újabb három perc elteltével egy szép csel után is betalált. A svédek büntetőből szépítettek, harcoltak is az egyenlítésért, de ez nem jött össze nekik. A második félidőben ismét a Ferencváros irányított, és parádés góllal ismét kettőre növelte az előnyét: Kady szerzett labdát a felezővonalnál, majd egészen a 16-os előteréig robogott, és 21 méterről, ballal a jobb alsó sarokba tekert, majd később Cissé fejjel beállította a 4-1-es végeredményt.

Két hőse is volt a Ferencvárosnak

A mérkőzés egyik hőse a brazil Kady volt, akinek két szólója is akadt a mérkőzésen, hiszen Varga Barnabás második gólja előtt is ő iramodott meg, majd passzolt tökéletes ütemben a magyar válogatott középcsatárához. A gólja pedig annyira tetszetős volt, hogy az UEFA ezt a találatot versenyezteti a Manchester Unitedet erősítő dán Höjlundéval. Kady kissé nehezen kezdte az idényt, aztán belelendült, és ez a számokban is megmutatkozik: az NB I-ben két-két góllal és gólpasszal áll, az Európa-ligában most volt először eredményes, de már három gólpassza van.

Højlund's touch and finish or Kady's solo strike? 😲



Vote for your favourite 👇#UELGOTD | @FlixBus_DE — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 28, 2024

A másik hős vitán felül Varga Barnabás − sajnos kapott egy felesleges sárga lapot, ami miatt a következő fordulóban nem léphet pályára −, aki eddig az Európa-liga góllövőlistájának élcsoportjába tartozott, a Malmö ellen rúgott két góljával az élre ugrott, jelenleg ötnél tart.

Hát, ezt nem tudtam. Nyilván örülök neki, de nem ez a legfontosabb − felelte az erre vonatkozó kérdésre szerényen a Fradi gólzsákja a lefújás után. − Azt gondolom, hogy jól működtünk Saldanhával. Rendkívül technikás játékos, a kapu előtt pedig életveszélyes. Az ellenfél jó csapat volt, sokat passzoltak, úgyhogy kontrákra kellett alapoznunk. Szerencsére sikerült az elején betalálni, onnantól a kezünkben volt a meccs. Utána kaptunk is egyet, mert a kelleténél kicsit magasabban védekeztünk. Vártam is a szünetet, hogy kicsit rendezzük a sorokat, de a második félidőben már abszolút kontrolláltuk a játékot.

Amíg a klubelnök Kubatov Gábor csak egy szót írt ki közösségi oldalára – mondjuk abban, hogy „Tavaszodik”, minden benne van –, addig Pascal Jansen vezetőedző tökéletes estének nevezte, hogy a Ferencváros csütörtökön 4-1-re legyőzte svéd vendégét, a Malmőt a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában.

A Fradi játékosai négy gólt is megünnepelhettek. Fotó: Csudai Sándor

– Ennél nem is alakulhatott volna jobban a meccs kimenetele. Vasárnap körülbelül negyven perc telt el, és 0-3 volt az eredmény. Hát nem úgy kell kezdeni, de a maival elégedett vagyok. Nemzetközi porondon négy gólt szerezni nagyszerű teljesítmény, kiváltképpen, hogy erős ellenféllel játszottunk, amely jó stílust képvisel és sok helyzetet dolgoz ki.

A sikerünk titka, hogy nemcsak rávilágítottunk a Malmö gyengeségeire, hanem hatékonyan ki is tudtuk azokat használni. Ráadásul a kontráink is ültek, legyen elég a második és harmadik gólunkat kiemelni.

Az első pillanattól kezdve többet birtokoltuk ellenfelünknél a labdát, és ami igazán örvendetes, az az, hogy többféleképpen tudtunk eredményesek lenni – értékelte csapata teljesítményét a Fradi szakvezetője.

A cél a februári folytatás

Pascal Jansen külön kiemelte Kady játékát, mondván, reméli, hogy nem az utolsó gólját lőtte a sorozatban. A nyáron igazolt brazil játékos középen volt agresszívabb, sok labdát szerzett, edzője szerint briliánsan játszott. A holland szakember úgy véli, a folytatásban még szerezhetnek pontokat, így nem szabad hátradőlniük, hogy kilenc már a zsákban van. – Annyi pontot szeretnénk szerezni, amennyit csak lehet, mert biztosra szeretnénk menni, hogy elérjük a célunkat, azaz a februári folytatást, az egyenes kieséses szakaszban – árulta el a hátralévő három fordulóval kapcsolatos céljait a Fradi vezetőedzője.