Tégy az ezüstre! Eddig a Mercedes a nyerő Las Vegasban, Russellé a pole

Ugyan vélhetően viccnek szánta Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke, hogy az ezüst nyilak a koszos pályák bajnokai, majd amikor tisztul az aszfaltcsík, jöhetnek mások, azért arra vélhetően legszebb álmaiban sem gondolt, hogy Las Vegasban az első pillanattól az időmérő végéig uralni fogják a hétvégét. Míg a pénteki szabadedzéseken a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton volt a király – mindkét tréninget megnyerte –, addig szombaton George Russell vette át tőle ezt a szerepkört.

George Russell pályafutása negyedik pole pozícióját szerezte meg Las Vegasban Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt

Ugyanis a Mercedes brit versenyzője nemcsak a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj harmadik szabadedzésén bizonyult a leggyorsabbnak, hanem megnyerte a szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtol majd az élről. A 26 éves pilótának ez az idei harmadik és pályafutása negyedik pole pozíciója.

– Őszintén szólva abszolút nem számítottunk erre. Hihetetlen, hogy újra a pole-ban vagyunk és hogy egész hétvégén ilyen gyorsak vagyunk. Az utolsó Q3-as körben tudtam, ez a fontos, nem számít, hogy mi volt előtte. Nagyon boldog vagyok, de meg kell vizsgálnunk, miért vagyunk gyorsak ennyire ezen a hétvégén, mert ez tényleg meglepetésként ért minket – mondta a kvalifikáció leintését követően Russell, akinek bejött az a taktikája, hogy utolsóként kezdte meg és fejezte be gyorskörét, ugyanis a pálya tapadási szintje neki kedvezett.

Carlos Sainz az első sorból rajtolhat, és az a célja, hogy megnyerje a Las Vegas-i futamot Fotó: Czeglédi Zsolt

Russell mellől Carlos Sainz Jr., a Ferrari spanyol versenyzője startolhat majd, és az év végén a csapattól távozó spanyolnak az a célja, hogy holnap egy hellyel előrébb végezzen, hogy erősítse a Ferrari esélyeit a konstruktőri harcban. A spanyol nem gondolta, hogy ilyen jó lesz az időmérőn az autó.

– Kemény, szoros időmérő volt. Egy kicsit közelebb voltunk a pole-hoz a vártnál, azt hittem, meg is van, de aztán George nagyon gyors volt a végén. De nagyon boldog vagyok, jó pozícióban vagyunk holnapra. Tavaly is második voltam, de a 12. helyről rajtoltam a híres csatornafedeles incidens miatt. Idén a második helyről is rajtolok, úgyhogy hátha most jobban sikerül. Ha ma közel voltunk az időmérőn, akkor holnap esélyünk lehet a győzelemre. Ez lesz a cél, de az előzés és a stratégia miatt más lesz a vasárnap – magyarázta Sainz.

Bombaformában van Pierre Gasly, a brazil versenyen elért dobogója után Las Vegasban a harmadik rajtkockát szerezte meg Fotó: Alpine

A harmadik rajtkockát meglepetésre Pierre Gasly, az Alpine francia pilótája kaparintotta meg, akinek sikerült átmentenie a Brazíliában látott formáját, ahol csapattársa, Esteban Ocon mögött harmadik lett a Brazil Nagydíjon.

– Először történt ilyen, egyszerűen hihetetlen! Eddig nem sikerült az első háromba kvalifikálnunk magunkat. Fantasztikus kör volt, különösen ezen a pályán. Éreztem, hogy kiemelkedő kört futottam, de amikor a fülembe mondták, hogy ez a harmadik helyezést érte, elképesztően éreztem magam. Nagyon örülök – fogalmazott Gasly.

A sorozatban negyedik világbajnoki diadalára hajtó, címvédő Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője csak az ötödik helyről indulhat, míg egyetlen összetettbeli riválisa, a brit Lando Norris (McLaren) közvetlenül mellőle rajtol majd. A pénteki első két szabadedzésen első Lewis Hamilton, a Mercedes hétszeres vb-győztes brit pilótája az időmérő harmadik szakaszában nem tudott igazán jó kört futni, így csak a 10. pozícióból kezdheti majd meg a viadalt.

Az időmérő edzés nagyjából 20 percig állt, mert Franco Colapinto (Williams) a második szakasz végén a betonfalnak csapta a versenyautóját, ennek következtében nagy mennyiségű törmelék került az aszfaltra. A takarítás után folytatódhatott a kvalifikáció, Colapintót pedig rutinvizsgálatra a pálya kórházába vitték, de a saját lábán szállt ki a versenyautóból.

Az 50 körös Las Vegas-i Nagydíj vasárnap magyar idő szerint 7 órakor kezdődik.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)

2. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

3. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Lando Norris (brit, McLaren)

4. sor:

Cunoda Juki (japán, RB)

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

5. sor:

Nico Hülkenberg (német, Haas)

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

6. sor:

Esteban Ocon (francia, Alpine)

Kevin Magnussen (dán, Haas)

7. sor:

Csou Kuan-jü (kínai, Sauber)

Franco Colapinto (argentin, Williams)

8. sor:

Liam Lawson (új-zélandi, RB)

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

9. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

10. sor:

Valtteri Bottas (finn, Sauber)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)