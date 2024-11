Ki a kajakosabb? Olyan szövetségi kapitányt válaszhatnak, amilyen még soha nem volt

A választás előzményei dióhéjban: a magyar válogatott ugyan hét érmet szerzett a párizsi olimpiám, aranyérem azonban nem volt közte. Eleinte mindenki sikerként értékelte a szereplést, de aztán ahogy teltek a hetek, a hiányérzet is megfogalmazódott. A korábbi szakmai igazgatót, Boros Gergelyt le is váltották, helyette Hadvina Gergelyt, a női négyessel a 2021-es tokiói olimpián aranyérmes Hadvina Dóra férjét nevezték ki, majd a szövetség arról döntött, hogy külön választja a kajakos és a kenus szakágat és mindkettő élére önálló kapitányt nevez ki.

Az eddig szövetségi kapitány, Hüttner Csaba a kenusok főnökeként folytathatja a munkáját

Szakembert vagy menedzsert keres a szövetség?

A kajak kapitány poszta heten adtak be pályázatot: abécé sorrendben Bakó Zoltán, Dombi Rudolf, Makrai Csaba, Simon Miklós, Szabó Gábor, Szabó Gabriella és Tóth Dávid. Közülük egyértelműen Bakó Zoltán szakmai múltja a legveretesebb, a 73 éves szakember tizenegy év után hazatért Dániából, s miként korábban a Magyar Nemzetnek elmondta, érez még magában tettvágyat, hogy itthon is eredményt érjen el.

Simon Miklós is elismert szakember, többek között Kozák Danuta, Szabó Gabriella, Benedek Dalma, Paksy Tímea és Kárász Anna is volt a tanítványa. Makrai Csaba utánpótlás kapitány volt már, szándéka szerint a felnőttek között is bizonyítana, Szabó Gábor pedig már külföldön is dolgozott.

Szabó Gabriella, Dombi Rudolf és Tóth Dávid mögött nincs számottevő szakmai múlt, az ő hitelességük a versenyzőként elért eredményekben rejlik, Szabó és Dombi olimpiai bajnok, Tóth pedig ezüstérmes.

Női szövetségi kapitánya korábban még sohasem volt a magyar kajak-kenu válogatottnak, Szabó Gabriella neve azonban sokak szerint nem pusztán kuriózum a listán, hanem talán ő az első számú esélyes.

Az a fő kérdés, hogy a szövetség szakembert vagy inkább menedzser típusú vezetőt keres. Utóbbi esetben reménykedhet a jelenleg a Magyar Olimpiai Bizottság marketingmenedzsereként dolgozó háromszoros olimpiai bajnoknő.

Több irányból is felkészülten A 2021-ben vele készített nagy interjúban Szabó Gabriella arra a kérdésre, hogy vonzza-e az edző pályam így felelt: – Néha felizzik bennem, milyen jó lenne gyerekekkel foglalkozni, de huszonöt évet eltöltöttem a vízen, nem biztos, hogy ugyanezt az életet akarom folytatni. A természet közelsége csábító, de a jogi diplomámat is szeretném majd hasznosítani. Remélem, megtalálom majd az egyensúlyt, az mindenesetre biztos, hogy a kajak-kenunak nem szeretnék hátat fordítani.

Vajda Attila is versenybe szállt

A kenus jelöltek között is éles versenyre lehet számítani. Noha az eddigi szövetségi kapitány, Hüttner Csaba követett el hibákat, azt senki sem állíthatja, hogy ne értene a kenuzáshoz. Vajda Attila olimpiai bajnok, több mint egy évtizeden át volt a sportág álló csillaga, ifjabb Foltán pedig hosszú ideje a szövetségben dolgozik, jó kapcsolatokat alakított ki.