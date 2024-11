Sporttörténelmet írtak a magyar karatésok az Eb-n

A Shinkyokushin egy full kontakt irányzata a karaténak, ahol egyes versenyeken nemcsak súlycsoportonként, hanem összevont kategóriában is zajlik a küzdelem. Október végén a versenyek királykategóriájának számító súlycsoport nélküli kontinenstorna zajlott le Lengyelországban, melynek végén a Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub vezetője, Stefanovics József joggal lehetett büszke a harcosaira, akik minden előzetes várakozást felülmúltak.

Nem a legerősebb győz

Egy átlagember első hallásra talán megrökönyödne annak hallatán, hogy egy ilyen versenyen nincsenek súlycsoportok, de Stefanovics József szerint nem forog veszélyben a versenyzők testi épsége.

– A sérülékenységi táblázatban a full kontakt karate nincs az első tízben. Egy kézilabda vagy labdarúgás sokkal veszélyesebb sportág – mondta el a a magyar sinkiokusin válogatott szövetségi kapitánya, aki szerint a full kontakt karateirányzatokban csak a testre lehet teljes erővel ütni, fejre csak rúgni lehet. A mérkőzések alatt védőfelszerelés nincs, puszta kézzel nagyon veszélyes lenne ütést mérni a fejre, viszont ezen a szinten fejbe rúgni valakit rettentően nehéz.

– A lengyelországi viadalra csak azok kvalifikálhatták magukat, akik az elmúlt két évben a súlycsoportos Európa-bajnokságon dobogós helyezést értek el. A súlycsoport nélküli Eb-n csak és kizárólag a legjobbak szerepeltek – árulta el Stefanovics József, s hozzátette, hogy a küzdősportok alapvetően taktikai sportágak, voltaképp az egész egy elmejáték.

– Nem az fog győzni, aki a legerősebb, a leggyorsabb, vagy legjobb állóképességgel rendelkezik, hanem az, aki a rendelkezésre álló biomotoros és emocionális képességeket a legoptimálisabban rendezi össze egy adott ellenféllel szemben egy adott pillanatban – fejtette ki a magyar karateedző, aki szerint szükséges erő, állóképesség, technika is megvan a versenyzőinkben, de emellett fontos volt, hogy jól viseljék a fájdalmat, s megfelelő taktika megválasztása is győzelmeket eredményezett.

Három érem

A pszichológus diplomáját tavaly megszerző Tóth Csenge egyből a legnehezebb feladatot kapta a lengyelországi viadalon, hiszen a többszörös bajnok címvédő bolgár Ivanka Popova került az útjába.

– Nagyon szoros csatát vívott a regnáló bajnokkal, és a vezetőbíró 4-1-re őt hozta ki győztesnek, azonban a másik négy bíró a Popovát látta a jobbnak – mondta el tanítványáról Stefanovics József, s szerinte remek teljesítményt nyújtott a Victory verseyzője. A Corvinus Egyetem mesterszakos hallgatója Fekete Gergely először a huszonnégy kilóval (!) nehezebb Akimenkovot búcsúztatta, de később a világ legjobbja, a georgiai Goderzi Kapandze állította meg a legjobb négy között. A magyar karatés végül bronzéremmel zárt.

– Gergő legnagyobb ereje a mentális felkészültség, nagyon stabil fejben. Mellette az állóképessége kimagasló, erőben viszont fejlődnie kell, de ezen folyamatosan dolgozunk – mondta el tanítványáról a Victory Klub első embere. A Testnevelési Egyetemen idén diplomázott Mező Lili mindössze 60 kilósan a jelenkor legeredményesebb magyar versenyzője, s csak hosszabbításban kapott ki a bolgár Ivanka Popovától, s így ezüstérmet szerzett

Mező Lili ezüstérmet szerzett az Eb-n. Fotó: Victory Club



– A huszonhárom éves Lili már háromszoros Eb-győztes hatvan kilóban, és kétszeres Open-Eb Európa-bajnok. Úgy gondolom, hogy most érzelmi szempontból nem volt annyira stabil, mint Popova. A huszonkilenc éves Ivanka élete formájában van, sorra nyeri a versenyeket. Lilinek még most jön a legjobb időszaka – beszélt bizakodóan tanítványáról Stefanovics József, s hozzátette, hogy nagyon nehéz a sportolóinknak megfelelő ellenfelet találni Magyarországon. Ezért sok edzőtábort tartanak, hogy a karatésok nagy megterhelés mellett valós megmérettetéssekkel találkozzanak. A Műszaki Egyetem hallgatója a kilencven kilós Lajtos Patrik a 114 kilós litván Zimantast verte meg, később csak a döntőben kapott ki a georgiai rombolótól Kapandzétől, s így ő is egy szépen csillogó ezüsttel zárt.

– Patrik imádja a kihívásokat, amelyek közel lehetetlenek. Ez motiválja. Az ütő és rúgóereje, illetve a robbanékonysága kiemelkedő volt a mezőnyben. Két évvel ezelőtt a második körben ugyanezzel a kőkemény de kevésbé mozgékony Zimantasszal küzdött, és egy remek taktikával már legyőzte őt, ami akkor világszenzációnak számított. Biztos voltam benne, hogy Patrik idén jobb lesz, mint két éve volt – méltatta versenyzőjét Stefanovics József.

Technikailag az elitben

Három magyar érem a felnőtt súlycsoport nélküli kategóriában, a viadalon így a magyar karatésok voltak a legeredményesebb nemzet.

– A magyar emberekre jellemző, hogy kicsi az önbizalmuk, és ezt azonnal el kell kezdeni fejleszteni egy gyereksportolónál. A magyar versenyzők viszont technikailag a legképzettebb sportolók közé tartoznak világszinten. Ha bármelyik más sportágat megnézzünk, láthatjuk, hogy megnőtt a frekvencia, sok darab mozdulat és ütés történik, így nehezebb érvényesíteni a technikát. Mi azon dolgozunk, hogy miképp lehet taktikai helyzeteteket találni ezekben a szituációkban, hogyan lehet intelligensen verekedni, és miképp lehet ezt megcsinálni – zárta gondolatait a magyar mester, aki már a jövő évi vébére építi a csapatát.

– Azzal, hogy megnyerte az idei súlycsoportos Európa-bajnokságot, Mező Lili egyből kvalifikálta magát a súlycsoportos világbajnokságra, ami jövő májusban lesz Tokióban. Előtte még lesz egy torna Antwerpenben, ahol Csenge, Patrik, és Gergő fog versenyezni a súlycsoportos full kontakt Eb-n, a vb-selejtezőknek ez lesz az utolsó állomása. Itt az első háromban kell végezniük, hogy repülőjegyet váltsanak Japánba – mondta el Stefanovics József az év végével kapcsolatban.