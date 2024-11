A Chelsea visszavett a tempóból, de így is elhagyta Bolla csapatát

A Rapid Wien három forduló után százszázalékosan állt a Konferencialigában, ezért egyértelműen esélyeseként fogadta az ír Shamrock Roverst. A meccs végül 1-1-re végződött, részrehajlóan azt mondhatjuk, nekünk az a legfontosabb, hogy Bolla Bendegúz ismét végigjátszotta a meccset.

A sorozatban érdekelt másik két magyarnak sajnos nem volt jó napja. Lang Ádám klubja, a ciprusi Omonia Nicosia odahaza szenvedett csúfos, 3-0-s vereséget a továbbra is százszázalékos lengyel Legia Warszawától, a magyar válogatott hátvéd a kispadról nézte végig a meccset. A Vancsa Zalánt foglalkoztató belga KAA Gent ugyancsak kikapott (2-0) a svájci Lugano vendégeként, a magyar légiós nem lépett pályára.

A Konferencialiga favoritja, a Chelsea – amely a 3. fordulóban 8-0-ra kiütötte az örmény Noah-t – visszavett a tempóból, csupán 2-0-ra nyer a német Heidenheim vendégeként, Nkunku és Mudrik volt a két gólszerző.

A harmadik számú európai kupasorozatban a hatfordulós alapszakasz első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdenek majd meg a 16 közé jutásért. Az utolsó 12 együttes kiesik.

Már csak két százszázalékos csapat van, a Chelsea és a Legia Warszawa, a Rapid Wien 10 ponttal holtversenyben a harmadik.

Konferencialiga, alapszakasz, 4. forduló:

Fiorentina (olasz)–Páfosz FC (ciprusi) 3-2

Rapid Wien (osztrák)–Shamrock Rovers (ír) 1-1

Omonia Nicosia (ciprusi)–Legia Warszawa (lengyel) 0-3

Olimpija Ljubljana (szlovén)–Larne FC (északír) 1-0

FC Lugano (svájci)–KAA Gent (belga) 2-0

Mlada Boleslav (cseh)–Real Betis (spanyol) 2-1

Asztana (kazah)-Vitória SC (portugál) 1-1

Molde FK (norvég)–APOEL Nicosia (ciprusi) 0-1

Heidenheim (német)–Chelsea (angol) 0-2

Cercle Brugge (belga)–Hearts FC (skót) 2-0

The New Saints (walesi)–Djurgardens IF (svéd) 0-1

St. Gallen (svájci)–Topolya SC (szerb) 2-2

Panathinaikosz (görög)–HJK Helsinki (finn) 1-0

Borac Banja Luka (bosnyák)–LASK Linz (osztrák) 2-1

NK Celje (szlovén)–Jagiellonia Bialystok (lengyel) 3-3

Dinamo Minszk (fehérorosz)–FC Köbenhavn (dán) 1-2

FC Noah (örmény)–Vikingur Reykjavík (izlandi) 0-0

Basaksehir (török)–Petrocub Hincesti (moldovai) 1-1