Fantasztikus csapatba került Varga Barnabás

A Fradi szurkolói örülhetnek, hiszen nagyon úgy fest, visszatért az a Varga Barnabás a csapatba, aki számolatlanul rúgta és fejelte a gólokat, aki kétszer egymás után gólkirály lett a hazai bajnokságban. Az Európa-bajnokságon súlyos fejsérülést szenvedő csatár a felépülését követően most játszott először úgy, ahogy azt a szurkolók elvárják a kedvencüktől. Két gólt vágott az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában a Dinamo Kijevnek, stílusosan egyet lábbal, egyet pedig fejjel juttatott el Buscsan hálójába. A kiváló játéknak meg is lett a jutalma, ugyanis három, kimondottan statisztikákkal foglalkozó oldalnál is bekerült a forduló válogatottjába.

Fotó: Sofascore

A játékosok teljesítményét a statisztikai átlagok alapján értékelő Sofascore-nál az Európa-liga 4. fordulójában a csatárok között a Dinamo Kijev ellen két gólt szerző ferencvárosi Varga Barnabás érte el a legmagasabb osztályzatot, 8,5-est – számolt be minderről a Nemzeti Sport. Ennél nagyobb pontszámot a teljes csapatban hárman kaptak: a Galatasaray középpályása, a két gólpasszt adó Dries Mertens 9,1-est, a szintén duplázó Manchester United-szélső, Amad Diallo 9-est és az Ajax középpályása, a gólt és gólpasszt jegyző Kenneth Taylor (8,6). A szintén statisztikák alapján értékelő whoscored.com-nál 9,05-ös pontszámmal került be a forduló válogatottjába Varga, míg a flashscore.com-nál 8,6-del került be Varga a legjobb 11-be.