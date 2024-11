Intő jel Gera Zoltánnak! Ha továbbképzi magát, könnyen repülhet Kecskemétről

Megdöbbentő magyarázattal állt elő a Kecskeméti TE labdarúgó-egyesülete vezetőedzőjének felmentésével kapcsolatban a klub tulajdonosa, Kovács András a hiros.hu-nak adott interjúban. A tulajdonos a beszélgetés elején kiemelte, hogy nem kizárólag az eredménytelenség miatt mentette föl a munkavégzés alól a vezetőedzőt. Szabó István szinte népmesei hős Kecskeméten, hiszen előbb a harmadik osztályból két év alatt felvitte a csapatot az NB I-be, majd az első évben azonnal az ezüstéremig menetelt a csapattal, kijuttatva a KTE gárdáját a nemzetközi kupaküzdelmekbe.

Szabó István fő bűne, hogy pro licences tanfolyamot végzett szezon közben Fotó: MTI/Bús Csaba

Ezt követően a sokkal jobb anyagi feltételekkel bíró klubok szétszedték az egységes csapatot, amely a következő szezon végén tovább gyengült, miután az idény közben Svájcba igazolt Szalai Gábor, nyáron pedig a két válogatott játékos, Horváth Krisztofer (Újpest) és Szűcs Kornél (Plymouth Argyle) is távozott. Ezt nem sok csapat bírta volna el, így nem csoda, hogy 13 fordulót követően 5 ponttal kieső helyen áll az NB I-ben. Menet közben ugyanis elküldték a sikeredzőt, akinek a helyére az egykori ferencvárosi legenda, Gera Zoltán érkezett. Mondjuk pontot ő sem szerzett eddig a csapattal, ám most kiderült, nem is erre kell koncentrálnia, ha meg szeretné tartani az állását a kecskeméti kispadon.

Ugyanis a fent említett interjúból kiderült, hogy a legnagyobb gond nem a valóban gyenge szereplés volt, hanem az, hogy Szabó István továbbképezte magát, és pro licences képzésre járt. Kovács András úgy fogalmazott, a sikereiket úgy tudták elérni, hogy mindenki a tőle telhető legtöbbet tette, minden idegszálával a munkájára koncentrált, semmi mással nem foglalkozott, ami elvonhatta volna a figyelmét.

Kovás András klubtulajdonos meglehetősen furcsa indokkal váltott edzőt Kecskeméten Fotó: kecskemetite.hu

– Akadtak azonban olyanok, akik azt gondolták, hogy a hatalmas siker, a második hely után mi már a következő bajnokságra felkészültünk, megy ez már, az így felszabadult kapacitást másra köthetik le. De ez nem fért bele. A legegyszerűbb és a legnyilvánvalóbb példa erre a pro licenc-képzés, amely viszonylag sok terhet tesz a résztvevőre, jelen esetben az edzőre. Elvonhatja a figyelmét, láttunk már arra példát, hogy egy edző a tanulmányai alatt marad csapat nélkül. Amíg mindenki minden idegszálával egy célért küzdött, addig tudtunk erőn felül teljesíteni, s ami nagyon fontos: egyénileg és csapatként is fejlődni. Amint ez egy kicsit lanyhult, bármilyen szempontok alapján, akkor szép lassú lecsorgás kezdődött meg. Ennél többet nem akarok mondani – közölte a klubtulajdonos.