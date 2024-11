Az Újpest feltámadásában bíznak az NB I élcsapatai – a derbi árnyékában jön a keleti rangadó

Noha egyértelműen a 243. derbi, az Újpest–Ferencváros rangadó áll az érdeklődés középpontjában a labdarúgó OTP Bank-liga 15. fordulójában, a két nagy rivális összecsapásának árnyékában is több rangadónak számító meccset játszanak a hétvégén. Rögtön péntek este Nyíregyházán, ahol az újoncként remekül teljesítő Szpari az utóbbi fordulókban picit botladozó Paksot fogadja. A hazaiak szeretnék kiköszörülni a csorbát a múlt heti, Puskástól elszenvedett hazai vereség után, míg a paksiak szeretnének újra három ponttal gazdagabban hazatérni, hogy a dobogóért tartó versenyfutásban ne kerüljenek lépéshátrányba.

Osváth Attila nem titkolta, győzni mennek Nyíregyházára Fotó: Paksifc.hu

– Nyíregyházán mindig jó a hangulat, az új stadionban sokan vannak, így ilyen szempontból sem lesz egyszerű dolgunk. Mindenképpen nyerni szeretnénk, hiszen az elmúlt három találkozónkon ez nem sikerült. Hiányzik a siker, a három pontért utazunk a Szparihoz, egész héten ezért dolgoztunk – fogalmazott a paksiak hivatalos honlapján az elmúlt fordulóban bombagólt lövő Osváth Attila.

Szombaton két rangadót is rendeznek. Az élmezőnyből egymással csap össze a második Puskás Akadémia és a negyedik MTK Budapest, mégpedig utóbbi otthonában. A felcsútiak tehetséges fiatal játékosa, Kerezsi Milán a nyíregyházi gólpassz után első NB I-es találatát is szeretné megszerezni a Puskás színeiben – akár már az MTK elleni bajnokin. Úgy véli, rendkívül nehéz feladat vár az együttesre a szombati matinémeccsen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban is, ahol újabb győzelmet ünnepelne társaival.

A napot a mindig fokozott izgalmakat hozó keleti rangadó zárja az ötödik Diósgyőr és a kiesőhelyen álló és nyolc kör óta nyeretlen Debrecen között. A hajdúságiaknál Nestor El Maestro vezetőedző a második meccsén ül majd a kispadon, és első győzelmét szerezheti meg. Az idei első találkozón a Diósgyőr nyert 1-0-ra a Loki vendégeként, és most is ők az esélyesek, főleg hazai pályán.

– Néhány játékosom még mindig azon tépelődik, hogy meg kellett volna nyerni a Ferencváros elleni bajnokit, de ez már a múlt. Nekünk, az edzői stáb tagjainak kell megoldást találnunk arra, hogy minden labdarúgónk a Debrecen elleni mérkőzésre összpontosítson. Uralnunk kell a mérkőzést, meg kell erőltetnünk magunkat, hogy a legjobbunkat nyújtsuk. A futballban olykor nem a játékmód, a helyzetek és a kombinációk száma, hanem a befektetett munka jelenti a döntő tényezőt, ezért mindent ki kell magunkból préselnünk. Vizsgafeladat vár ránk: jó formában és hangulatban vagyunk, fontos, hogy eredményesen zárjuk a szezont – jelentette ki a Nemzeti Sportnak adott interjújában Vladimir Radenkovics, a Diósgyőri VTK vezetőedzője.

Gera Zoltán az újonc győriek ellen szerezné meg első győzelmét a kecskeméti kispadon Fotó: Czeglédi Zsolt

Szintén az első sikerében reménykedhet a sereghajtó Kecskemétet irányító Gera Zoltán. Az október közepén kinevezett vezetőedző irányításával eddig egyetlen pontot szereztek a lila-fehérek, akik ezúttal az újonc Győr vendégeként zárhatják le a tíz forduló óta tartó nyeretlenségüket. Az alsóház rangadóját vasárnap délután a Zalaegerszeg és a Fehérvár vívja.

És a forduló végén jön a derbi. A kettészakadt mezőnyben az Újpest a „felsőházban”, a hatodik helyen áll öt ponttal lemaradva ősi riválisától, amely listavezető úgy, hogy minden ellenfelénél kevesebb meccset játszott. Ez azt is jelenti, hogy a hazaiak az évek óta nem látott esetleges sikerrel megerősítenék a pozíciójukat az élmezőnyben. Újpesti diadalra közel kilenc éve nem volt példa, a Szusza Ferenc Stadionban pedig több mint tíz esztendeje. A két csapat legutóbbi 17 egymás elleni találkozóját a zöld-fehérek nyerték, ami az eddigi leghosszabb sikersorozatuk az újpestiekkel szembeni párharc történetében. A veretlenségi szériájuk pedig 2015 decembere óta 26 bajnoki és egy kupatalálkozóra nyúlik vissza. A két patinás fővárosi csapat eddig 242 alkalommal találkozott egymással az élvonalban, ebből 119 FTC- és 61 újpesti győzelem mellett 62 döntetlen született. A legutóbbi, Megyeri úton rendezett derbin a Fradi 5-0-ra kiütötte a lila-fehéreket.

OTP Bank-liga, 15. forduló:

péntek:

Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 20.00

szombat:

MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 12.30

ETO FC Győr–Kecskeméti TE 14.30

Diósgyőri VTK–Debreceni VSC 16.30

vasárnap:

Zalaegerszegi TE FC–Fehérvár FC 17.00

Újpest FC–Ferencvárosi TC 19.30

A bajnokság állása

1. Ferencváros 12 8 3 1 22-11 27 pont

2. Puskás Akadémia 13 8 2 3 23-14 26

3. Paks 13 7 3 3 26-18 24

4. MTK 13 7 2 4 22-15 23

5. DVTK 14 6 5 3 18-17 23

6. Újpest 14 6 4 4 18-12 22

7. Fehérvár 14 4 3 7 19-22 15

8. Nyíregyháza 14 4 3 7 17-24 15

9. ETO FC 13 3 6 4 16-18 15

10. ZTE 13 3 4 6 18-21 13

11. DVSC 13 2 4 7 17-26 10

12. KTE 14 1 3 10 9-27 6