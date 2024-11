Olimpiai ezüstérmes korábbi sportoló lett a kajakozók új szövetségi kapitánya

– Hatalmas boldogságot és hálát érzek, hogy bizalmat szavazott nekem az elnökség. Öt éve, 2019-ben fejeztem be a pályafutásomat, és 2021 óta dolgozom a Magyar Kajak-Kenu Szövetségben. Az elmúlt évek során megismertem a szövetség működését, a versenyrendszert, világversenyeken csapatvezetőként is hasznos tapasztalatokra tettem szert, jelenleg is az ICF SUP világbajnokságán vagyok. Nagyon várom a közös munkát az edzőkkel és a versenyzőkkel