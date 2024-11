Kovács Kokó István: Már zajlik a szövetség átvilágítása, veszélybe kerülhet a szervezet likviditása

Még november 9-e, a Magyar Ökölvívó-szakszövetség tisztújító közgyűlése előtt lapunknak nyilatkozva Kovács Kokó István elmondta: amennyiben a magyar bokszélet küldöttei megtisztelik bizalmukkal és elnöknek választják, szakértői csapatával azonnal nekifog talpra állítani a szövetség, a sportág működését és megkezdik a magyar ökölvívás jó hírének helyreállítását. Nem csinált titkot abból, hogy a teljes szerkezeti átvilágítást indokoltnak tartja, mivel az eddigi rendszer életképtelen volt, nem töltötte be a szerepét.

Kovács Kokó István elnyerte a MÖSZ elnöki székét és azonnal nekiállt a csapatával a munkának Fotó: MÖSZ

– Naprakész kommunikációt vezetnék be, hiszen most egyszerűen ilyen nem is létezik a szövetségnél. Minden egyes kulcspozícióra nyílt pályázatot írnánk ki, aminek menetét mindenki nyomon követhetné a hivatalos honlapon. Az utolsó fillérig nyilvánosan és minden érintett számára átláthatóan elszámolnánk a szövetség és a sportág működéséhez szükséges anyagi támogatásról – sorolta fel akkor azokat a feladatokat a sportvezető, amiket a leggyorsabban végrehajtana elnökként.

Nos, a MÖSZ elnökké választotta az amatőrök és a profik között mindent megnyerő bokszikont, így joggal kérdeztük tőle, vajon betartotta-e a szavát, és csapatával az első naptól kezdve azon dolgoznak, hogy a szövetséget, illetve a sportágat felemeljék onnan a megérdemelt helyére, ahova az elmúlt egy-két évben süllyedt.

Konszolidálni kell a MÖSZ-t, veszélybe kerülhet a likviditás

– Természetesen november 11-e, hétfő reggel óta mindennap azon dolgoztunk, hogy felálljon az a működési rend, ami garantálja a magyar ökölvívás felemelkedését, de sajnos az átadás-átvétel nagyon nehezen megy, és általunk eddig nem ismert problémával kell szembenéznünk. Arról senkinek nem volt tudomása, hogy milyen gazdasági helyzet vár ránk, de reméltük, hogy az idei év megoldható a megmaradt állami támogatásból. ezzel szemben kiderült, ha minden kötelező érvényű kötelezettséggel számolunk, veszélybe kerülhet a szövetség likviditása. De nem panaszkodunk, hisz azért vagyunk, hogy megoldjuk a problémákat. Már megállapodtunk egy céggel, amely elkezdte a szövetség jogi és gazdasági szerződéseinek 2022. január elsejétől egészen mostanáig az átvilágítását, azaz azt a két időszakot, amikor Kurtucz Csaba, illetve a háromfős ügyvivői testület irányította a magyar ökölvívást. Alaposan átnéznek minden szerződést, kifizetést és bevételt ebből az időből. Bár még messze van az átvilágítás vége, de az már biztosan látszik, hogy konszolidálni kell majd a szövetséget, illetve voltak olyan kifizetések, amikhez hiányzott az elnökség hozzájárulása – állította az egykori olimpiai bajnok, a MÖSZ új elnöke. Persze gyorsan hozzátette, azért akkora gond nincs, mint volt pár éve más szövetségeknél.

Persze ezenkívül is rengeteg a feladat, itt van például a nyakukon a csütörtökön kezdődött utánpótlás, illetve a decemberi felnőtt magyar bajnokság megrendezése úgy, hogy az előző vezetés semmit nem készített elő. Szintén sürgető teendő a jövő évre vonatkozó szakmai és gazdasági terv összeállítása. Ez utóbbi azért nehéz feladat, mert több helyről az idei esztendővel kapcsolatban sem kapták még meg az adatokat. Márpedig nehéz úgy előre tekinteni Kokó szerint, ha a múltat nem sikerül megnyugtatóan lezárni.

– Egy biztos, a felnőttbajnokság továbbra is pénzdíjas lesz, és az a célunk, hogy a különböző nemzetközi versenyeinket és az utánpótlás-korosztályok bajnokságait rendezési színvonalát nagyságrendekkel megemeljük. A szövetség eddigi irodai dolgozóival folytatjuk a közös munkát, én mindenkinek bizalmat szavazok. Egyedül a MÖSZ jogi képviselői posztján történt változás: mostantól Nagy Zsigmond végzi majd el ezt a feladatot, akire rengeteg munka hárul, hiszen sok új szerződést kell kötnünk, valamint az alapszabályon is sokat kell módosítanunk, ha világszövetséget szeretnénk módosítani – fogalmazott Kovács Kokó István.

Kovács Kokó Istvánra még rengeteg munka vár, hogy újra a régi fényében ragyogjon a magyar ökölvívás Fotó: Koncz Márton

A fejében már összeállt az új vezetés – például Bolla Szilárd alelnök ügyvezetői feladatokat is ellátna –, ám a jelöltjeit mindenképpen szeretné megszavaztatni az új elnökséggel. A remélt komolyabb büdzsé miatt szeretne egy, az üzleti életben már bizonyító menedzsertípusú gazdasági vezetőt, illetve a kommunikációt is profikra bízná.

– Halványan még emlékszem arra, hogy néznek ki a gyermekeim, míg a feleségemmel csak azért találkozom mindennap, mert ő addig nem fekszik le, amíg haza nem érek. De nem titkolom, nem akarok belehalni a MÖSZ vezetésébe, így záros határidőn belül szeretnék egy olyan jól működő szövetségi rendszert kiépíteni, ahol minden területnek önálló vezetője van, akiknek a munkáját jó menedzserként irányítom – közölte Kovács Kokó István.