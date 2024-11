Olimpiai bajnok úszónkat legyőzték, majd a doppingellenőrök várták

Párizsi olimpiai bajnokaink közül Milák Kristóf nem nevezett be a rövid pályás ob-re , Kós Hubert pedig az Egyesült Államokban készül, ő azért nem lehet jelen Kaposváron. Papíron aktív olimpiai bajnok még Hosszú Katinka, ám ő most inkább táncol , így Rasovszky Kristóf az egyetlen ötkarikás aranyérmes úszó az ob-n. Bár nyílt vízen lett első Párizsban, medencében 1500-on is erős. Ezúttal azonban meglepte őt a 19 éves pécsi Hartmann Máté, aki magabiztosan győzött előtte.

Kapás Boglárka aranyéremmel kezdett az utolsó ob-jén. Fotó: Derencsényi István

Rasovszky persze az olimpiai siker után egyelőre nincs csúcsformában, óvatosan kezdte el az edzéseket, és az úszószövetség beszámolója szerint nem is a vereség miatt volt morcos, hanem amiatt, hogy ennek ellenére őt invitálták meg doppingvizsgálatra.

Pedig a győztes Hartmann lendületből még plusz ötven métert is leúszott a végén. – Elszámoltam a hosszokat és úsztam tovább, mivel azt hittem, hogy száznál sípolnak, de csak ötven volt már hátra… – vallotta be az aranyérmes úszó.

Érdekességgel szolgált a nők 1500 méteres versenye is, amelyen végig hatalmas csatát vívott egymással Késely Ajna és a 16 éves Jackl Vivien, végül szinte páratlan módon, századra azonos idővel, holtversenyben csaptak a célba. A 16:03,83 perces időeredmény Jackl számára korosztályos országos csúcsot jelent.

– Próbáltam a saját tempómat úszni, és így sokkal könnyebb volt, hogy Ajna jött mellettem – fogalmazott Jackl. – Láttam, mikor, mennyire kell meghúzni, láttam, hogy az utolsó ötszázon jön fel mellém, úgyhogy akkor én is belegyorsítottam, hogy annyira ne menjen el. Az utolsó ötvenen én is beleadtam apait-anyait, és örülök, hogy így sikerült és ketten egyszerre értünk be a célba.

– Nagyon örülök, hogy sikerült így beérni, és épp mondtam Vivinek, hogy ez így annyira szép és igazságos – tette hozzá Késely. – Az első ezerig próbáltam a lábánál menni, Vivinek ugye jobbak voltak a fordulói, bár ezt ő nem így látja, de nálam mindenképp jobban csinálta, mert én ott próbáltam spórolni, miután gyengének érzem a lábaim.

Pályafutása utolsó rövid pályás országos bajnokságán aranyéremmel kezdett Kapás Boglárka, aki 200 méter vegyesen az utolsó hosszon előzve győzött. Az első nap duplázója egyéniben Ugrai Panna volt, a hódmezővásárhelyiek olimpikonja 100 méter gyorson és 50 méter háton nyert.